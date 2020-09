Halle Berry ricorda i litigi con Bryan Singer nei film degli X-Men

Halle Berry ha interpretato Tempesta in quattro film della saga degli X-Men, a partire dal film d’azione del 2000 che ha lanciato il franchise per la 20th Century Fox, ma non è sempre andata d’accordo con il regista del franchise, Bryan Singer.

In un’intervista di copertina con Variety, Berry ha rivelato di essersi scontrata con Singer prima di ritornare al personaggio in “X-Men: Giorni di un Futuro Passato del 2014 (tramite il suo addetto stampa, Singer ha rifiutato di commentare).

“Bryan non è il tipo più facile con cui lavorare”, dice Berry. “Voglio dire, tutti hanno sentito le storie – non devo ripeterle – e hanno sentito parlare delle sue sfide e di ciò con cui lotta.”

Singer è stato accusato di violenza sessuale da almeno quattro uomini che affermavano di essere minorenni all’epoca, cosa che lui nega. È stato licenziato a metà delle riprese di “Bohemian Rhapsody” del 2018 per non essersi presentato al lavoro, cosa che nega.

“A volte ero molto arrabbiata con lui”, dice Berry. “Ho litigato con lui, ho detto alcune parolacce per pura frustrazione. Quando lavoro, io prendo tutto molto sul serio. E quando viene compromesso, divento un po’ pazza. Ma allo stesso tempo, provo molta compassione per le persone che stanno lottando con qualunque cosa con cui stanno lottando, e Bryan lotta.

A volte, a causa di qualunque cosa con cui sta lottando, non si è sempre sentito presente. Non si sentiva lì. E per esempio, siamo fuori nel nostro piccolo stage per gli X-Men a congelarci il culo a Banff, in Canada, con temperatura sotto zero e lui non si concentra. E stiamo congelando. Potresti arrabbiarti un po’.”