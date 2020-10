Halloween Kills: primo teaser trailer con Jamie Lee Curtis

Michael Myers sta per tornare. Halloween di John Carpenter è uno dei film più importanti della storia del cinema, che ha rivoluzionato un genere presentando al grande pubblico uno dei serial killer più famosi di sempre, una straordinaria scream queen quale è stata Jamie Lee Curtis e una colonna sonora di quelle che solo un genio come Carpenter sa comporre.

Due anni fa il regista David Gordon Green ha riportato in sala il mito di Michael Myers con il suo Halloween, che si pone come sequel diretto del film del ’78 ignorando tutti gli altri film che sono stati realizzati nel corso degli anni. Un film sicuramente riuscito, che si pone come un bellissimo omaggio all’arte di John Carpenter senza però risultarne una copia, ma esaltandone con gran classe le qualità e adattandole ai nostri tempi. Il tutto con una colonna sonora composta di nuovo dal grande Carpenter che lascia a dir poco senza fiato.

David Gordon Green, tuttavia, non ha finito di raccontare la storia di Michael Myers. Da diverso tempo sappiamo che arriveranno back-to-back Halloween Kills e Halloween Ends, creando così una trilogia sequel che metterà definitivamente la parola “fine” a questa saga iniziata 42 anni fa.

Ma perché siamo qui per parlarvi di Halloween? Siamo qui perché nelle ultime ore è arrivato online il primo teaser trailer ufficiale per Halloween Kills, in uscita il 15 ottobre 2021 nelle sale statunitensi, che ci mostra una Laurie Strode e un Michael Myers più incazzati che mai.

Vi lascio alla visione del meraviglioso teaser.

Halloween Kills uscirà nelle sale statunitensi il 15 ottobre 2021, con la regia di David Gordon Green, su una sceneggiatura di Danny McBride, Scott Teems e dello stesso Green, e con Malek Akkad, Bill Block, Jason Blum, Rick Osako, Ryan Turek e Atill Salih Yücer come produttori.

La fotografia è a cura di Michael Simmonds e con montaggio di Timothy Alverson.

Nel cast Jamie Lee Curtis (Laurie Strode), Judy Greer (Karen), Anthony Michael Hall (Tommy Doyle), Kyle Richards (Lindsey Wallace) e Nick Castle (Michael Myers).

