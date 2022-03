Halo: gli showrunner spiegano spiega perché non hanno considerato il gioco durante la creazione della serie

L’adattamento di un videogioco o di qualsiasi proprietà intellettuale, in particolare uno con una vasta base di fan, per film o televisione comporta un certo grado di aspettativa; ma ci sono anche i requisiti essenziali della narrazione, che funziona in modo diverso su mezzi diversi.

A volte gli adattamenti che si discostano un po’ dal materiale di partenza ma rimangono fedeli allo spirito possono essere migliori di quelli che vi aderiscono rigidamente. Per la nuova serie TV in streaming “Halo” di Paramount+, gli showrunner Steven Kane e Kyle Killen hanno preso la decisione consapevole, a quanto pare, di evitare di consultare il gioco Xbox mentre lo portavano in televisione.

Halo ha attraversato l’inferno dello sviluppo per molti anni e solo ora ne sta uscendo, con la sua prima stagione di nove episodi che sarà presentata in anteprima questa settimana. Parlando con Variety, Kane ha stimato di aver scritto “più di 265 bozze” di sceneggiature per la prima stagione, con la storia al servizio di vari maestri (insieme al protagonista Master Chief, interpretato da Pablo Schreiber) come esigenze di produzione pratiche, le note della società di produzione 343 Industries e del produttore esecutivo Steven Spielberg.

Halo era precedentemente in fase di sviluppo come film, ma a quanto pare, uno dei problemi che gli ha impedito di decollare era che Microsoft, la società madre di Xbox, era troppo legata al retroscena del gioco. A causa di ciò, 343 e la società di produzione di Spielberg, Amblin, hanno deciso di seguire la strada dei Marvel Studios e invece “attingere pesantemente dalla mitologia” ma tracciare il loro “percorso narrativo separato” con “Halo”.

“Non abbiamo esaminato il gioco”; ha detto Kane. “Non abbiamo parlato del gioco. Abbiamo parlato dei personaggi e del mondo di gioco. Quindi non mi sono mai sentito limitato dal fatto che fosse tratto da un videogioco.”

Kiki Wolfkill, che è co-produttore esecutivo di Halo insieme a Spielberg e molti altri, ha aggiunto:

“All’inizio, stavamo pensando di fare qualcosa che potesse legarsi molto strettamente con il gioco. Quello che stavamo scoprendo era che, cercare di rimanere fedele alla lettera con tutto ciò che era venuto prima non aiutava il mezzo. Inoltre non serviva il team creativi e il loro bisogno di raccontare una storia e costruire il mondo attraverso i loro occhi.”

Da un lato, i commenti di Kane sul non guardare al gioco o sul parlare del gioco ricordano quasi vecchie storie di Bryan Singer che ha bandito i fumetti dal set di X-Men, quindi il produttore associato (e futuro capo dei Marvel Studios) Kevin Feige ha dovuto far scivolare dei fumetti nei camper degli attori quando Singer non guardava. D’altra parte, sembra che i produttori della serie Halo abbiano appena raggiunto un punto in cui erano troppo legati al gioco e avevano bisogno di liberarsi creativamente.

