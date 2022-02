Halo: il produttore e l’interprete di Master Chief parlano dell’assunzione di Jen Taylor per il ruolo di Cortana

Il produttore e la star della serie di Halo hanno approfondito la decisione di riportare in scena l’attrice originale di Cortana, Jen Taylor.

Basato sulla popolare serie di videogiochi con lo stesso nome, Halo sarà presentato in anteprima su Paramount+ il 24 marzo 2022 dopo quasi un decennio di sviluppo. Il pubblico ha dato la sua prima occhiata alla serie Halo in un trailer pubblicato durante l’AFC Championship Game.

Il trailer di Halo ha mostrato la portata epica e una delle grandi rivelazioni del trailer è stato il debutto dal vivo del personaggio IA del gioco Cortana, interpretato da Jen Taylor, che ha fornito la voce per il personaggio in tutti i precedenti videogiochi di Halo. Cortana è probabilmente il personaggio più importante della serie dopo Master Chief. Il personaggio è così popolare, infatti, che Microsoft ha chiamato il suo assistente personale intelligente come lei.

Parlando durante l’evento Paramount+ TCA, il produttore di Halo Kiki Wolfkill e l’attore Master Chief, Pablo Schreiber, hanno discusso del processo per riportare Taylor nei panni di Cortana nella serie. La coppia ha detto che inizialmente non erano sicuri se sarebbero stati in grado di ottenere Taylor per la serie dato che stava lavorando su Halo: Infinite, ma il ritardo causato dal COVID-19 ha aiutato a risolvere il problema.

Wolfkill ha semplicemente detto: “Voglio dire, Jen Taylor è una specie di essere magico, quindi essere in grado di averla per lo spettacolo è stato incredibile”.

“Francamente, quando abbiamo iniziato lo spettacolo, lei era occupata con Halo Infinite, e quindi, sapete, vedere se potevamo assumerla era qualcosa di cui non eravamo sicuri, ma poi con il COVID è andato tutto a posto. E quindi averla nel cast è stato bello non solo perché è una persona straordinaria sul set, ma credo che portare la sua voce alla serie sia una sorta di continuazione della sua eredità.”

L’attore Schreiber ha poi aggiunto che hanno lavorato assieme per fare molte cose in motion capture: “ed è stato meraviglioso averla nel cast per via della continuità, sai, dal gioco allo schermo. Quindi è stato fantastico lavorare con lei. Dopotutto Chief e Cortana hanno una relazione molto speciale“.

