Halo: Jen Taylor è stata scelta per il ruolo di Cortana per la serie tv

Il prossimo adattamento televisivo di Halo ha scelto Jen Taylor per il ruolo di Cortana.

Halo sarà basato sull’omonimo videogioco, che segue Master Chief mentre viene gettato nel mezzo di una guerra interstellare. La serie ha avuto il via libera da Showtime nel 2018 e finalmente ha iniziato la produzione alla fine del 2019.

Mentre molti dettagli di Halo rimangono un mistero, lo spettacolo sta lentamente iniziando a prendere forma. Ad esempio, molti dei personaggi centrali di Halo sono già stati scelti. Pablo Schreiber apparirà nel ruolo dell’iconico Master Chief. Inoltre, Bokeem Woodbine interpreterà Soren-066, mentre Yerin Ha interpreterà Quan Ah, un personaggio sviluppato appositamente per lo spettacolo. Halo dovrebbe vedere i primi 10 episodi debuttare su Showtime nel 2021.

IGN riferisce che Taylor, che originariamente aveva doppiato Cortana nei videogiochi di Halo, è stata scelta per interpretare la IA. Taylor sostituirà l’attrice Natascha McElhone, che deve ritirarsi dal ruolo a causa di difficoltà di programmazione. Mentre la McElhone continuerà a interpretare la dottoressa Catherine Halsey, Taylor si impadronirà della parte della stessa Cortana.

Il personaggio di Cortana è un’intelligenza artificiale viva creata dalla dottoressa Catherine Halsey nell’anno 2549. Cortana è nota per essere incredibilmente potente, anche per gli standard dell’intelligenza artificiale. È anche una protagonista importante nella guerra Umani-Covenant e diventa la partner di Master Chief verso la fine della guerra.

Nonostante le sue straordinarie capacità tattiche, Cortana è spiritosa, sarcastica e profondamente leale. Come tale, Cortana è probabilmente uno dei personaggi più popolari nei giochi di Halo. A tal fine, è una cosa particolarmente piacevole il fatto che Taylor ora dia vita all’amata IA. Il doppiaggio di Taylor ha aiutato Cortana a entrare in contatto con una generazione di fan, e sarà fantastico vederla come l’IA in Halo di Showtime.

Mi piace: Mi piace Caricamento...