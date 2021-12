Halo: Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief nella prima immagine

Nessun uomo lasciato indietro? Bene, tecnicamente nessun uomo è stato lasciato indietro quando la pandemia ha interrotto la produzione sul set di Halo a Budapest. Un cane invece…

Pablo Schreiber, che interpreta il ruolo di Master Chief nell’adattamento live-action dei famosi videogiochi, è stato costretto a lasciare il suo cucciolo in Ungheria nel marzo 2020.

“Ci saremmo fermati per due settimane e saremmo tornati immediatamente”, racconta l’attore a EW di quei primi giorni a che fare con il COVID-19. “Fortunatamente aveva un fantastico dog-sitter, ma è stata lì per sette mesi. Ha preso circa 10 chili in più.”

Schreiber, dal canto suo, non ha avuto altra scelta che mantenere il suo fisico durante la quarantena. Grazie a EW possiamo mostrarvi un first-look da Halo, che segna il primo ruolo da protagonista per la star canadese di American Gods e Orange Is the New Black – ed è uno che ha richiesto un po’ di muscoli, se non altro per portare la pesante armatura del soldato più avanzato della Terra nella guerra del 26° secolo contro gli alieni Covenant.

Schreiber lo definisce “un compito erculeo”, e non solo per il fatto di metter su massa: “È un lavoro enorme, dall’impostazione del tono sul set fino al compito estenuante di svegliarsi alle prime luci dell’alba per allenarsi, poi andare a girare e tornare a casa per allenarsi ancora un po’. Niente è facile, e non vorrei che lo fosse”.

Il dramma di Paramount + in arrivo alla fine dell’anno, è un “classico viaggio dell’eroe” – uno che promette di “rompere le basi” di questo popolare personaggio, stando a quanto affermato da Schreiber.

“Si svolge molto nell’universo creato dai videogiochi, ma è uno show televisivo. Possiamo espandere quell’universo e creare storie al suo interno. Ci saranno alcuni nuovi personaggi che verranno introdotti, ci saranno un sacco di personaggi familiari che tutti riconosceranno dal gioco.”

