Halo: Pablo Schreiber rivela che la produzione della seconda stagione è già pronta a iniziare

L’interprete di Master Chief, Pablo Schreiber, conferma che le riprese della seconda stagione di Halo inizieranno quest’estate prima della premiere della prima stagione.

Oltre a Schreiber, il cast di Halo include Jen Taylor che riprende il ruolo di Cortana dal franchise della 343 Industries, Natascha McElhone nei panni della creatrice di Spartan-II, la dottoressa Catherine Elizabeth Halsey, Yerin Ha, Charlie Murphy, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Kate Kennedy, Natasha Culzac e Bentley Calù.

Gli sforzi per portare il gioco d’azione sullo schermo hanno languito nell’inferno dello sviluppo per oltre 15 anni. Prima doveva essere sviluppato un film da passare in televisione, successivamente è stato sottoposto a molteplici cambiamenti di showrunner e di rete. Nonostante il frenetico ciclo di sviluppo, Halo ha ottenuto un rinnovo per la stagione 2 prima della sua uscita, e ora una stella del cast offre un aggiornamento sul futuro dello spettacolo.

Parlando con Collider, l’attore Pablo Schreiber ha rivelato che le riprese della seconda stagione di Halo inizieranno questa estate. Pur mantenendo segreti i dettagli sul prossimo capitolo della serie, la star ha affermato di avere una data difficile da stabilire per l’inizio della produzione a causa di problemi “relativi al tempo”.

“Gireremo di nuovo quest’estate. Stiamo ancora cercando di capire esattamente quale sia la data di inizio, ma saremo in produzione entro l’estate perché abbiamo un appuntamento difficile da mantenere, e dobbiamo essere operativi per dare modo alla produzione di lavorare con pessime condizioni meteorologiche.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...