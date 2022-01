Halo: Paramount+ annuncia la data d’uscita della serie

La serie TV di Halo sarà presentata ufficialmente in anteprima il 24 marzo, come annunciato da Paramount+.

La rivelazione della data di uscita è in qualche modo stranamente incorporata in un teaser per il trailer completo in arrivo che uscirà oggi durante l’intervallo dell’AFC Championship Game tra i Cincinnati Bengals e i Kansas City Chiefs. La partita inizierà alle 15:00 ET.

Sebbene il nuovo trailer impostato per oggi sia stato annunciato come il “trailer ufficiale“, in realtà non è il primo trailer dello spettacolo che è stato rilasciato. Il “primo trailer” di Halo su Paramount+ è uscito alla fine dell’anno scorso. L’aspettativa è che il nuovo trailer ufficiale offrirà molte più informazioni sulla storia, sulle persone e sugli eventi che si svolgeranno durante lo spettacolo.

Potete dare un’occhiata al teaser che include l’annuncio della data di rilascio del 24 marzo di seguito:

We’re just getting started. Watch the #HaloTheSeries Official Trailer today during halftime at the AFC Championship Game on @CBS and @ParamountPlus. pic.twitter.com/dER2sgbLkI — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 30, 2022

Halo è basato sull’omonimo videogioco, che segue Master Chief mentre viene gettato nel mezzo di una guerra interstellare. La serie ha avuto il via libera da Showtime nel 2018 e finalmente ha iniziato la produzione alla fine del 2019.

Mentre molti dettagli di Halo rimangono un mistero, lo spettacolo sta lentamente iniziando a prendere forma. Ad esempio, molti dei personaggi centrali di Halo sono già stati scelti. Pablo Schreiber apparirà nel ruolo dell’iconico Master Chief. Inoltre, Bokeem Woodbine interpreterà Soren-066, mentre Yerin Ha interpreterà Quan Ah, un personaggio sviluppato appositamente per lo spettacolo. Halo dovrebbe vedere i primi 10 episodi debuttare su Showtime nel 2021.

Jen Taylor, che originariamente aveva doppiato Cortana nei videogiochi di Halo, è stata scelta per interpretare la IA. Taylor sostituirà l’attrice Natascha McElhone, che deve ritirarsi dal ruolo a causa di difficoltà di programmazione. Mentre la McElhone continuerà a interpretare la dottoressa Catherine Halsey, Taylor si impadronirà della parte della stessa Cortana.

Showtime descrive Halo come “un intreccio di storie personali profondamente radicate nell’azione, nell’avventura, con una visione del futuro ricca di immaginazione”. Kyle Killen (Awake) e Steven Kane (The Last Ship) fungono da co-showrunner e produttori esecutivi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...