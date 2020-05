Hamilton: il musical di Lin-Manuel Miranda arriverà il 3 luglio su Disney +

Il mega successo di Lin-Manuel Miranda, Hamilton, arriverà su Disney +.

Lo sguardo infuso di rap sulla vita e sul ruolo formativo di Alexander Hamilton nella storia americana sarà ora rilasciato sul servizio di streaming il 3 luglio, circa un anno prima del suo debutto. Era stato originariamente settato per un rilascio al cinema il 15 ottobre 2021.

Thomas Kail, il regista dello spettacolo, ha girato tre esibizioni dal vivo di “Hamilton” con il cast originale di Broadway.

“Sono così orgoglioso di come Tommy Kail sia riuscito a portare sullo schermo Hamilton. Ha dato a tutti coloro che guardano questo film il miglior posto a casa loro”, ha dichiarato Miranda in una nota. “Sono così grato a Disney per aver re-immaginato e spostato la nostra uscita al fine settimana del 4 luglio di quest’anno, alla luce del mondo che si sta capovolgendo. Sono così grato a tutti i fan che l’hanno chiesto, e sono così felice che siamo in grado di farlo accadere. Sono così orgoglioso di questo spettacolo. Non vedo l’ora che tu lo veda. “

La Disney ha pagato profumatamente i diritti per una resa dell’opera di Miranda, sborsando 75 milioni. Ci sono ancora piani per realizzare una versione per il grande schermo di “Hamilton”, ma questo rimane un traguardo molto lontano per il momento.

