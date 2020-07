Hans Zimmer, Antonio Banderas e Edgar Wright e altri rendono omaggio a Ennio Morricone

Hans Zimmer, Antonio Banderas e Edgar Wright sono tra quelli che hanno reso omaggio a Ennio Morricone. Il leggendario compositore cinematografico noto per Il buono, il brutto e il cattivo, La Cosa, Gli intoccabili e The Hateful Eight, è morto a Roma lunedì all’età di 91 anni.

“Sono ovviamente devastato da questa notizia”, ha detto alla BBC Zimmer, che ha composto le colonne sonore di Interstellar e Inception. “Perché Ennio era un’icona e le icone non se ne vanno. Le icone sono lì per sempre. Mi ha davvero sorpreso perché era ancora in tournée. L’ho visto circa un anno fa. Sembrava forte… ma non lo era, era solo la musica che ha scritto per gli spaghetti western. Voglio dire, pensa a The Mission, pensa a Once Upon a Time in America. Che musica meravigliosa è stata, davvero.”

Banderas ha poi aggiunto: “Con grande tristezza, salutiamo un grande maestro del cinema“, che ha collaborato con il grande compositore nel film del 1989, Tie Me Up!. “La sua musica continuerà a suonare nei nostri ricordi. Riposa in pace“.

With great sadness, we say goodbye to a big master of cinema. His music will keep playing in our memories. Rest in peace #EnnioMorricone. pic.twitter.com/KWwJbfHzRx — Antonio Banderas (@antoniobanderas) July 6, 2020

“Da dove cominciare a parlare dell’iconico compositore Ennio Morricone?”, ha scritto Wright, il regista di Shaun of the Dead e Baby Driver. “Poteva trasformare un film medio in un film da vedere, un buon film in arte e un film fantastico in una leggenda. Che eredità si lascia alle spalle. RIP.”

Where to even begin with iconic composer Ennio Morricone? He could make an average movie into a must see, a good movie into art, and a great movie into legend. He hasn't been off my stereo my entire life. What a legacy of work he leaves behind. RIP. https://t.co/qZX6qE10ke — edgarwright (@edgarwright) July 6, 2020

Qui sotto potete leggere altri elogi al grande e leggendario maestro dall’Italia, e leggerne ancora cercando l’hashtag #EnnioMorricone:

Ennio..Maestro mio e di tutti.

Questa è la nostra prima foto, era Aprile 2013 e registravamo La Solitudine con la tua partitura…immenso artista..

ti vorremo per sempre bene..il tuo nome è nella storia e nell’orgoglio del nostro paese. 🖤#enniomorricone @MEnnioMorricone #rip pic.twitter.com/596QJUI4Wq — Laura Pausini (@LauraPausini) July 6, 2020

Le sue musiche hanno accompagnato alcuni tra i più grandi film italiani e internazionali. Composizioni iconiche che hanno emozionato milioni di spettatori e che rimarranno per sempre nella storia della 🎶 e del 📽️ del Novecento. Riposa in pace Maestro#EnnioMorricone pic.twitter.com/4XT7Ed7fdh — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) July 6, 2020

Mi piace: Mi piace Caricamento...