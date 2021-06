Happy Death Day 3: Christopher Landon annuncia l’arrivo di qualcosa all’orizzonte

Il regista di Happy Death Day e Happy Death Day 2U, Christopher Landon, sta anticipando ai fan che potrebbero esserci altri contenuti in arrivo per quanto riguarda il franchise horror/comedy di successo.

Landon ha risposto a un tweet di un fan che l’ha contattato dicendo che era passato un po’ di tempo da quando lui ei suoi amici “lo avevano molestato per creare un HDD3”. Bene, quel fan (e l’intero fandom di Happy Death Day) ha avuto una vera sorpresa quando Christopher Landon ha risposto con questo piccolo aggiornamento: “Potrei avere delle novità per te all’orizzonte lontano”.

Qui sotto il tweet:

I might have some news on the distant horizon for you. 😱👶🏻🔪 — christopher landon (@creetureshow) June 3, 2021

I film di Happy Death Day seguono una studentessa universitaria perfida di nome Tree Gelbman (Jessica Rothe) che si ritrova coinvolta in un loop in stile Groundhog Day in cui viene uccisa da un assassino con una maschera da bambino raccapricciante.

Nel primo film, Tree deve passare attraverso le fasi dell’indagine sul proprio omicidio mentre riflette su come la morte di sua madre abbia influito sulla sua personalità . Era una concisa storia da film di serie B che prendeva in prestito trope da film popolari come Scream, Ghost, Groundhog Day, per realizzare un film slasher per adolescenti.

Il fatto che abbia guadagnato 125 milioni di dollari con un budget di 4,8 milioni di dollari ha facilmente spianato la strada a un sequel.

Con Happy Death Day 2U Landon ha davvero fatto un salto di qualità in un modo che pochi si aspettavano. Il sequel è giù nel genere sci-fi, poiché abbiamo appreso che il loop in cui era bloccata Tree era il risultato di un esperimento scientifico andato storto e che il problema è lungi dall’essere risolto.

Tuttavia, nonostante il secondo capitolo non sia piaciuto molto, il capo di Blumhouse Jason Blum si è impegnato comunque nel realizzare il terzo film della saga, e alla fine dello scorso anno Landon ha confermato che Happy Death Day To Us sta arrivando, con Jessica Rothe probabilmente di ritorno e la sceneggiatura in attesa di approvazione.

Se dovessimo indovinare, il prossimo annuncio sarà che tutto è pronto per l’inizio della produzione di Happy Death Day 3. E se dovessimo scommettere ulteriormente, il terzo film sarà più un ritorno al concept originale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...