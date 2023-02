Happy Death Day 3: Christopher Landon spiega i motivi per il ritardo della produzione del film

Il motivo dietro i ritardi di Happy Death Day 3 è stato chiarito dal regista Christopher Landon.

Happy Death Day è stato rilasciato nel 2017 con recensioni positive e ha avuto un discreto successo al botteghino. Il film segue Tree, una studentessa universitaria intrappolata in un loop temporale che la costringe a rivivere continuamente il giorno del suo omicidio finché non trova il suo assassino.

Un sequel, Happy Death Day 2U, è stato rilasciato nel 2019, ottenendo recensioni simili seppur non si sia comportato ugualmente al botteghino. Tuttavia, il regista Christopher Landon ha in programma un altro sequel del franchise.

Mentre parlava con The Hollywood Reporter (via SR), a Landon è stato chiesto del film a cui avrebbe già dato il via libera se i soldi non fossero stati un problema. Approfondendo circa Happy Death Day 3, il motivo per cui il film deve ancora essere realizzato è strettamente monetario, infatti le preoccupazioni sul budget sono un fattore, con Landon che afferma che il film presenta una storia più grande che richiede un budget più elevato.

“[Il prossimo film da realizzare] sarebbe sicuramente Happy Death Day 3. Ho quel film nella mia testa e so esattamente cosa voglio. In realtà è un film più grande dei due film precedenti, e questo è parte del problema, in definitiva. Questo terzo film ha bisogno un budget maggiore, ma dal momento che il secondo film non ha funzionato bene come il primo, è un compito arduo trovare i soldi. Ma continuo a sperare che la Universal mi dia una possibilità perché sarebbe una conclusione davvero divertente.”

