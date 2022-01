Happy Death Day 3: Jason Blum rivela che “qualcosa si sta muovendo” riguardo al film

Il produttore Jason Blum conferma che Happy Death Day 3 è ancora in fase di sviluppo e anticipa che “qualcosa si sta muovendo” riguardo al sequel.

La serie di film slasher ha portato una svolta fantascientifica al suo sottogenere quando la studentessa universitaria Tree Gelbman, interpretata da Jessica Rothe, si è ritrovata bloccata in un loop temporale in cui viene braccata da un assassino la notte del suo compleanno. Per interrompere il ciclo, Tree deve capire l’identità dell’assassino e imparare qualcosa su se stessa nel processo.

Il primo film Happy Death Day si è rivelato un successo di critica e commerciale per Blumhouse e Universal Pictures, incassando oltre $ 125 milioni a fronte di un budget di produzione di $ 4,8 milioni e ricevendo confronti favorevoli con Groundhog Day. Questo successo ha portato allo sviluppo del sequel nel 2019, Happy Death Day 2U, dove è stato rivelato che la causa del loop temporale era il malfunzionamento di un reattore quantistico che successivamente l’ha mandata in un universo alternativo.

Sebbene abbia ricevuto recensioni altrettanto positive dalla critica, ha avuto un piccolo successo al botteghino, solo $ 64 milioni contro il suo budget di $ 9 milioni, apparentemente mettendo a tacere i piani per un Happy Death Day 3. Adesso, dopo tempo a incessanti richieste da parte dei fan, qualcosa potrebbe essersi mosso.

Durante un recente AMA su Twitter, Jason Blum ha parlato di Happy Death Day 3 e del suo sviluppo. Quando gli è stato chiesto un aggiornamento per quanto riguarda il sequel, Blum anticipato in modo criptico che “qualcosa si sta muovendo” per coloro che cercano notizie positive sul progetto.

Qui sotto il post:

Something is stirring. I will say that — Jason Blum (@jason_blum) January 15, 2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...