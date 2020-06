Happy Death Day 3: Jason Blum rivela di star lavorando duramente perché diventi realtà

Jason Blum dice che sta lavorando duramente per far in modo che Happy Death Day 3 diventi realtà.

Diretto da Christopher Landon e scritto da Scott Lobdell, Happy Death Day è stato pubblicato nel 2017. Unendo elementi di un film slasher con Groundhog Day, il film segue una studentessa universitaria (Jessica Rothe) che rimane bloccata in un orribile loop temporale in cui viene uccisa da un misterioso aggressore nel giorno del suo compleanno. Al fine di interrompere il loop e smettere di rivivere lo stesso giorno più volte, il personaggio di Rothe intraprende una missione per trovare l’assassino e fermare la sua morte.

Con sorpresa di molti analisti del settore e appassionati di film, Happy Death Day ha debuttato al primo posto nelle classifiche statunitensi al botteghino con $ 26,5 milioni. Il film alla fine supererà i $ 125 milioni in tutto il mondo, con un budget di soli $ 4,8 milioni. Anche a livello di critica è stata un successo.

Data la popolarità del film, un sequel, intitolato Happy Death Day 2U, è stato rapidamente messo in moto. È stato presentato in anteprima a febbraio 2019. I fan si sono chiesti se un terzo capitolo sarebbe divenuto mai realtà, e a quanto pare Blum è intenzionato a soddisfarli.

In un’intervista con Entertainment Tonight, a Blum è stato chiesto di fornire un aggiornamento su Happy Death Day 3. Il fondatore e CEO di Blumhouse Productions ha offerto ai fan delle ragioni per essere ottimisti: “Lascia che te lo dica, ci sto facendo degli straordinari. Credimi”, ha risposto Blum, tuttavia, ammonendo sul fatto che non c’è ancora nulla di ufficiale circa riprese o altro.

Happy Death Day 2U è stato visto come una delusione in termini di prestazioni al botteghino, soprattutto se paragonato al primo film. Tuttavia, sembra che il pensiero di Blum riguardo Happy Death Day 3 sia cambiato. Nel marzo del 2019, ha abbassato le aspettative osservando che un terzo film era “non molto probabile ma non impossibile”. Da allora, ha chiarito che l’idea di completare la trilogia è ancora nei suoi piani. Per i fan che vorrebbero vedere continuare i film, le ultime osservazioni di Blum sono le più promettenti finora.

