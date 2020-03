Harley Quinn 2: una puntata flashback omaggerà Batman: The Animated Series

Alcuni nuovi dettagli sono emersi su uno degli episodi che vedremo nella seconda stagione della serie animata Harley Quinn di DC Universe. La prima stagione dello spettacolo si è concentrata su Harley Quinn (Kaley Cuoco), mentre forgia la sua identità di malvagia a Gotham City dopo aver rotto con il Joker.

Di recente è stato condiviso un trailer per la seconda stagione di Harley Quinn, in cui è stata anticipata la prevista relazione romantica tra Harley e Poison Ivy. Mentre questo viene esplorato, il produttore Patrick Schumacker ha rivelato che ci sarà un episodio flashback che potrebbe cambiare tutto per Harley, Poison Ivy (Lake Bell) e Joker (Alan Tudyk).

Successivamente aggiunge che questo episodio sarà anche un omaggio a Batman: The Animated Series.

“Dobbiamo anche fare un episodio flashback davvero interessante che è un po’ un omaggio a Batman: The Animated Series, mentre rivisita e rielabora la storia delle origini di Harley sia con il Joker che con Ivy. C’è una grande rivelazione che lascia intendere molti dei sentimenti che Harley provava per il Joker forse non sarebbe mai dovuti esistere. Che forse molti di questi erano basati su bugie.”

In un’altra intervista con Geeks WorldWide, il produttore Justin Halpern ha parlato della storia d’amore tra Harley e Ivy e ha spiegato perché non hanno dato subito adito alla relazione:

“Abbiamo sentito molte campane favorevoli per non averle fatte mettere insieme subito, e lo capisco, ma il nostro pensiero era che non volevamo che Harley tornasse subito in un’altra relazione mentre era nel suo viaggio di auto-scoperta. Mi è sembrato come svendere il suo personaggio. E per Ivy, abbiamo pensato che fosse importante per la nostra versione del personaggio, che ha un po’ di ansia sociale, nevrosi e cicatrici dalla sua vita, far crescere la cosa. Quando sei emotivamente ferito e non hai affrontato i tuoi problemi, non scegli sempre il partner migliore per te. In effetti, la maggior parte delle volte scegli quello sbagliato. Quindi ci siamo sentiti come se entrambi questi personaggi dovessero affrontare alcune cose emotivamente, e crescere come persone prima sperimentare una relazione d’amore e farla funzionare.”

A quanto pare quindi, la serie farà il suo debutto nel Regno Unito il prossimo mese su E4 e ha già iniziato la messa in onda in Canada. Inoltre, una versione blu-ray completa per la prima stagione è in procinto di arrivare.

La stagione 2 di Harley Quinn arriverà negli Stati Uniti venerdì 3 aprile.

Dopo aver finalmente superato la storia col Joker alla fine della stagione 1, Harley sta per entrare nella stagione 2 pronta a diventare “il supercattivo più temuto al mondo” – deve solo affrontare la concorrenza. Gli spettatori con gli occhi da aquila avranno sicuramente notato che Psycho nel trailer cavalca un Parademone ad un certo punto, il che pone la domanda, potrebbe Harley avere a che fare con Darkseid? Vedremo.

La seconda stagione di 13 episodi di Harley Quinn sarà presentata in anteprima il 3 aprile su DC Universe e le puntate successive verranno rilasciate su base settimanale.

