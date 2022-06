Harley Quinn 3: ecco il trailer della terza stagione della serie animata HBO Max

La coppia di supercriminali queer preferita da tutti è finalmente tornata. È stato rilasciato il primo trailer della terza stagione di Harley Quinn, la popolare serie animata per adulti che farà il suo debutto come HBO Max Original il 28 luglio.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Harley Quinn segue le disavventure del personaggio del titolo, un cattivo di Batman creato per la prima volta da Bruce Timm e Paul Dini per Batman: The Animated Series del 1992.

La serie inizia con Harley (doppiata da Kaley Cuoco), a lungo definita dal suo amore ossessivo e dalla sua relazione violenta con il Joker (Alan Tudyk), che si batte da sola per diventare la supercriminale n.1 di Gotham City. Nel corso delle prime due stagioni, Harley sviluppa una squadra disfunzionale ma leale di criminali disadattati, tra cui la sua migliore amica Poison Ivy (Lake Bell), l’aspirante attore Clayface (Tudyk), l’esperto hacker King Shark (Ron Funches), il padrone di casa di Ivy, Sy Borgman (Jason Alexander) e l’acchiappamosche Frank the Plant (JB Smoove) – e lentamente ma inesorabilmente molla la sua ossessione per il Joker e si trasforma in una persona migliore e più responsabile.

La seconda stagione di Harley Quinn ha seguito Harley e Ivy mentre iniziavano a sviluppare sentimenti romantici l’una verso l’altra, con il finale che vede Ivy fuggire dal suo matrimonio con Kite Man (Matt Oberg) per fuggire da Gotham con Harley. La terza stagione della serie seguirà le due mentre vivono la loro nuova relazione romantica, mentre continuano a governare il mondo criminale di Gotham.

Il nuovo trailer mostra Harley e Ivy che causano un sanguinoso caos insieme come coppia, e, sì, hanno “fatto un sacco di colpi” come dice Harley. Rapiscono Amanda Waller, che è il capo della Suicide Squad, e il regista nella vita reale James Gunn, che ha girato The Suicide Squad del 2021, ha un cameo mentre si siede su Clayface, modellato a forma di sedia.

La nuova stagione introdurrà anche personaggi DC come Swamp Thing e la Court of Owls (che sembra molto simile a un culto del sesso) e presenta un momento intimo tra Batman e Catwoman – ma, come riportato da Variety l’anno scorso, non troppo esplicito.

