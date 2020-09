Harley Quinn: gli showrunner rivelano che la serie è stata rinnovata per una terza stagione

Rallegratevi, fan di Harley Quinn, perché la popolare serie animata è stata rinnovata per una terza stagione su HBO Max.

I fan sono stati curiosi del futuro dello spettacolo dopo che DC FanDome è arrivato e se ne è andato senza grandi notizie per altri episodi, ma ora gli showrunner Patrick Schumacker e Justin Halpern hanno confermato che stanno tornando a Gotham City insieme ai membri del cast Kaley Cuoco, Lake Bell, e il resto della gang di Harley.

La notizia è arrivata insieme alla rivelazione che tutte le serie originali di DC Universe sarebbero passate a HBO Max e che lo streamer di supereroi sarebbe stato riorganizzato come un sito in abbonamento per leggere fumetti, noto come DC Universe Infinite.

Schumacker e Halpern hanno parlato con ComicBook del rinnovo della terza stagione di Harley Quinn, rivelando che hanno appreso la notizia solo due giorni fa e hanno detto che devono mettersi al lavoro sui nuovi episodi sul serio.

“Dobbiamo riempire lo staff degli sceneggiatori. Fortunatamente, molti degli scrittori che erano con noi per le stagioni 1 e 2 sono ancora disponibili, forse con loro dispiacere”, ha detto Schumacker. “Ma cercheremo nuove voci per questa stagione perché avremo buchi da colmare e nuovi punti di vista che cercheremo specificamente per andare avanti. Penso che il passo immediato sia quello di consolidare chi se ne sta andando dal nostro staff. Dobbiamo andare avanti.”

I due hanno anche confermato che il cast principale sta tornando.

Dopo un’epica seconda stagione piena di alti e bassi romantici tra Harley e Poison Ivy, non è chiaro se DC Universe o HBO Max avrebbero rinnovato Harley Quinn per una terza stagione, ma siamo felici di apprendere che alla fine è stata data questa nuova stagione alla serie.

Fonte

