Harley Quinn: la serie animata DC Universe è stata rinnovata per una seconda stagione

Anche se in effetti non sta facendo molto parlare di se, almeno sui social, la serie animata DC Universe vietata ai minori incentrata su Harley Quinn è stata rinnovata per una seconda stagione 2, con nuovi episodi che usciranno tra meno di due mesi.

Uscita in anteprima su DC Universe a novembre 2019, la serie animata è stata sviluppata dal trio di Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey. Composta da 13 episodi, la prima stagione vanta un cast impressionante. Kaley Cuoco ha doppiato il personaggio titolare e la star di The Big Bang Theory è affiancata da Jason Alexander, Tony Hale, Giancarlo Esposito, Wanda Sykes e Alan Tudyk.

In particolare, la serie animata DC si è concentrata sulle avventure di Harley a seguito di una rottura con il Joker. Ricevendo aiuto da villain del calibro di Poison Ivy, Clayface e Doctor Psycho, tra gli altri, Harley ha intenzione di unirsi alla Legion of Doom. Ciò è complicato dalla presenza persistente dell’ex-ragazzo oltre all’indecisione della stessa Harley sulla sua storia d’origine.

Harley Quinn è stato elogiato dalle recensioni, che hanno citato la fantastica recitazione vocale e il fatto che lo spettacolo abbia operato con una corretta comprensione di ciò che rende Harley Quinn un personaggio così amato da così tanti. Quindi gli spettatori che si sono divertiti con la prima stagione, non dovranno aspettare troppo a lungo per una seconda infornata di puntate incentrata su Harley Quinn.

Qui sotto potete vedere l’annuncio della seconda stagione da parte dell’account Twitter ufficiale della serie:

Did you hear the f*cking good news? #DCUHARLEYQUINN returns in April with Season 2! pic.twitter.com/79T32jljQl — Harley Quinn (@DCUHarleyQuinn) February 21, 2020

Come sapete la bella e psicopatica Harley, ex compagna del Joker, è doppiata da niente popò di meno che Kaley Cuoco di The Big Bang Theory.

Nella serie però spiccano anche grandi nomi di Hollywood che prestano la voce oltre alla Cuoco, infatti figurano Alan Tudyk, Giancarlo Esposito, Lake Bell, Wanda Sykes, Christopher Meloni, Tony Hale e tanti altri ancora.

La serie ruota attorno alla figura di Harley Quinn che tenta di ottenere una propria indipendenza dal Joker. Abbiamo visto il personaggio vivere una serie d’avventure accompagnata da una serie di “colleghi villain” provenienti dai fumetti DC Comics, tra cui Poison Ivy, Catwoman, Clayface, Spaventapasseri, l’abbiamo vista confrontarsi perfino alcuni eroi come Superman e Batman.

Harley Quinn è una serie animata per adulti americana basata sul personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm, presentato per la prima volta il 29 novembre 2019 su DC Universe, di 13 episodi. La serie è scritta e prodotta da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey e segue le disavventure di Harley Quinn e la sua migliore amica e compagna nel crimine, Poison Ivy, dopo aver lasciato il suo ex fidanzato Joker.

La seconda stagione è prevista in anteprima il 3 aprile 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...