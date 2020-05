Harley Quinn: l’ultimo episodio si fa beffe dei fanboy in una divertente sequenza

L’acclamato show su Harley Quinn di DC Universe ha suscitato una rinascita d’atteggiamento per un personaggio molto amato della DC Comics con uno show R-rated, acuto e violento.

Ora, a metà della sua seconda stagione, la serie ha usato una delle sue esilaranti aperture per fare una rara meta dichiarazione sul mondo del fandom – e due dei suoi movimenti più rumorosi.

Uno è legato alla DC, più precisamente ai sostenitori dello Snyder Cut. L’account Twitter di HBO Max è stato recentemente bombardato dalle risposte a favore di una versione del Justice League originale di Snyder, , ed anche se non ci sono prove tangibili che la versione esista in una forma guardabile, o che sarà mai rilasciata, alla gente piace sicuramente parlarne.

L’altro proviene dal regno di Star Wars. Gli Ultimi Jedi del grande Rian Johnson è stato un terreno fertile di critiche sia positive che negative da parte dei fan, anche se negli ultimi tempi in molti si sono ricreduti circa la pellicola riconoscendone la qualità. Tuttavia, una minoranza online si lamenta ancora molto del film,

Ora, nell’episodio di questa settimana, Harley Quinn mostra cosa succede quando i fan di entrambi i gruppi discutono della stessa Harley Quinn… ed è davvero divertente.

Entrambi questi riferimenti vanno in scena all’inizio dell’ultimo episodio di Harley Quinn. “Batman’s Back Man” si apre con due ragazzi che fumano e parlano della logistica di Gandalf che fa cadere l’Unico Anello della serie Lord of the Rings di JRR Tolkien nei fuochi del Monte Fato, volando su un’aquila, una critica comune della storia tracciare. Il primo uomo indossa una maglietta “Release the Snyder Cut”, e insiste che sarebbe impossibile per Gandalf usare un’aquila per distruggere l’anello, un fatto che è chiaramente esposto sul “LOTR subreddit”. L’uomo con cui sta parlando indossa una maglietta con scritto “The Last Jedi Is Not Canon”.

L’uomo che indossa la maglietta di The Last Jedi suggerisce di guardare Harley Quinn di DC Universe e “il ragazzo Snyder Cut” sputa il suo drink, insistendo sul fatto che non ha mai visto lo spettacolo e non vedrà mai lo spettacolo a causa dei suoi temi femministi e del suo trattamento del Joker. Tuttavia, è profondamente informato sullo spettacolo e, di fatto, lo ha recensito online. Una delle lamentele del “ragazzo di Snyder Cut” è che Harley Quinn è una Mary Sue e lo spettacolo non mostra quasi mai Batman.

Tuttavia, quando la descrizione dell’episodio promette una puntata incentrata sul Cavaliere Oscuro, coglie l’occasione, esclamando: “Ma se fa schifo guardando i Griffin!”.

I creatori di Harley Quinn sembrano avere un buon senso dell’umorismo verso se stessi, e ora stanno estendendo quella natura ai segmenti della comunità di fanboy – che ora sono canonizzati all’interno di uno spettacolo DC, anche se la loro luce è poco lusinghiera.

