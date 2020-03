Harley Quinn: una nuova immagine promozionale e il primo trailer della seconda stagione

Siete affamati di nuovi show da guardare durante questo periodo di distanziamento sociale?

Leggi anche: Kaley Cuoco parla della sua interpretazione animata del celebre personaggio DC

Chiunque abbia un abbonamento DC Universe sarebbe felice di dirti che la nuova serie animata Harley Quinn crea un effetto un binge davvero niente male, profano e violento. Fortunatamente per i fan della prima stagione recentemente conclusa, la seconda stagione è già pronta per arrivare sul servizio di streaming il mese prossimo.

Come nel recente Birds of Prey, Harley ha subito una rottura con il Joker, e così si prende la briga di creare una nuova squadra di super-cattivi per affermarsi. La crew è composta da Poison Ivy (Lake Bell), migliore amica di Harley e forse anche di più; Clayface (Alan Tudyk), un mostruoso mutaforma che vuole disperatamente essere preso sul serio come attore; Dr. Psycho (Tony Hale), un piccolo telepate ed ex avversario di Wonder Woman che si ritrova a perdere prestigio dopo un misogino commento di troppo in pubblico; King Shark (Ron Funches), uno squalo umanoide che primeggia per la sua intelligenza e le sue abilità sui social media rispetto alla sua forza disumana; e Frank (JB Smoove), la pianta parlante di Ivy.

La seconda stagione è destinata anche ad attirare nuovi volti dai malvagi vicoli di Gotham City. Sanaa Lathanè stata scelta per il ruolo di Catwoman e Alfred Molina dopperà Mr. Freeze.

Come indizio sul tipo di senso dell’umorismo che lo show porterà nella seconda stagione, possiamo fare un rimando al momento in cui vediamo Harley usare una fiamma ossidrica per scolpire un’apertura a forma di vagina nelle pareti della fortezza di ghiaccio di Freeze.

Dopo aver finalmente superato la storia col Joker alla fine della stagione 1, Harley sta per entrare nella stagione 2 pronta a diventare “il supercattivo più temuto al mondo” – deve solo affrontare la concorrenza. Gli spettatori con gli occhi da aquila avranno sicuramente notato che Psycho nel trailer cavalca un Parademone ad un certo punto, il che pone la domanda, potrebbe Harley avere a che fare con Darkseid? Vedremo.

La seconda stagione di 13 episodi di Harley Quinn sarà presentata in anteprima il 3 aprile su DC Universe e le puntate successive verranno rilasciate su base settimanale.

Qui sotto potete vedere una nuova immagine:

Come sapete la bella e psicopatica Harley, ex compagna del Joker, è doppiata da niente popò di meno che Kaley Cuoco di The Big Bang Theory.

Nella serie però spiccano anche grandi nomi di Hollywood che prestano la voce oltre alla Cuoco, infatti figurano Alan Tudyk, Giancarlo Esposito, Lake Bell, Wanda Sykes, Christopher Meloni, Tony Hale e tanti altri ancora.

La serie ruota attorno alla figura di Harley Quinn che tenta di ottenere una propria indipendenza dal Joker. Abbiamo visto il personaggio vivere una serie d’avventure accompagnata da una serie di “colleghi villain” provenienti dai fumetti DC Comics, tra cui Poison Ivy, Catwoman, Clayface, Spaventapasseri, l’abbiamo vista confrontarsi perfino alcuni eroi come Superman e Batman.

Harley Quinn è una serie animata per adulti americana basata sul personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm, presentato per la prima volta il 29 novembre 2019 su DC Universe, di 13 episodi. La serie è scritta e prodotta da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey e segue le disavventure di Harley Quinn e la sua migliore amica e compagna nel crimine, Poison Ivy, dopo aver lasciato il suo ex fidanzato Joker.

La seconda stagione è prevista in anteprima il 3 aprile 2020.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...