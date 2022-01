Harry Potter: Chris Columbus rivela una divertente storia fra il Silente di Richard Harris e Fawkes la fenice

Da Fierobecco a Fuffy il cane a tre teste, a tutti i tipi di draghi, i film di Harry Potter hanno dato vita a numerose creature magiche dei libri. Ma pochi sono così accattivanti e memorabili come Fawkes la Fenice, compagno e difensore di Albus Silente e salvatore di Harry Potter.

Harry incontra Fawkes per la prima volta in “Harry Potter e la camera dei segreti” dopo essere stato inviato nell’ufficio del preside per via delle attività sospette di cui è stato pensato fosse l’artefice, quelle rivendicate da l’Erede di Serpeverde. Sfortunatamente, Harry incontra l’uccello nel giorno del falò, come dice Silente, il peggior momento possibile per fare conoscenza con una fenice.

Quando è il momento di morire, una fenice prende fuoco e rinasce dalle proprie ceneri. Durante le riprese di questa scena, che segna la prima apparizione sullo schermo di Fawkes, il regista Chris Columbus (che ha diretto i primi due film) e la troupe hanno utilizzato un animatronic da cucciolo a grandezza naturale per rendere l’uccello realistico. Sono riusciti così bene che l’attore Richard Harris (che ha interpretato Silente nei primi due film) ha creduto che fosse un vero uccello ben addestrato.

Durante Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, Chris Columbus e Daniel Radcliffe hanno condiviso la storia dietro una delle loro più grandi risate durante le riprese di “Harry Potter e la camera dei segreti”.

Nella scena, Harry visita l’ufficio di Silente per la prima volta e guarda l’uccello prendere fuoco prima di saperne di più sulla Fenice dal preside di Hogwarts. Il pupazzo animatronico è stato realizzato con tale cura e precisione che Richard Harris era in assoluta soggezione nei suoi confronti e pensava che fosse un vero uccello.

“Io e te ci siamo fatti una delle più grandi risate insieme a Richard Harris”, ha detto Colombus a Radcliffe. “Avevamo una versione animatronica di Fawkes ed era questo grande uccello rosso. Richard è entrato e ha guardato la Fenice e ha detto: ‘Wow, in questi giorni addestrano meravigliosamente questi animali’.”

Radcliffe ha aggiunto poi che, quando la camera si è accesa per riprendere la scena hanno scelto di non interrompere la magia del momento, quindi hanno continuato a far finta fosse davvero reale, facendolo muovere e reagire.

A quanto pare in quei momenti Harris pensava davvero che l’uccello gli stesse rispondendo, e l’equipaggio non ebbe il coraggio di dirgli che si trattava di un burattino meccanico.

