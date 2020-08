Harry Shearer si oppone all’idea che gli attori bianchi non dovrebbero doppiare personaggi di colore

L’ attore dei Simpson, Harry Shearer, si oppone all’idea che gli attori bianchi non dovrebbero essere in grado di dare voce a personaggi non bianchi.

Fissando domande di parzialità e privilegi, serie animate come Central Park e i Griffin hanno cercato di rispondere alla prevalenza di attori bianchi che doppiano persone di colore.

I Simpson sono stati un parafulmine per questo particolare problema, soprattutto per quanto riguarda Apu. Ormai vecchia di 30 anni, il personaggio ha debuttato come impiegato in un negozio di generi alimentari, e nel tempo ha acquisito profondità e popolarità lungo le molte stagioni, ma ha suscitato anche una discreta controversia. È stato il soggetto del documentario del 2017, intitolato “The Problem with Apu“, in cui il comico Hari Kondabolu ha approfondito il fatto che Apu ha contribuito a propagare gli stereotipi sui sud-asiatici.

I Simpson hanno risposto al “problema” con una sprezzante satira su elementi ritenuti in passato divertenti e che oggi vengono etichettati come politicamente scorretti, tuttavia, poiché il problema è rimasto nella coscienza pubblica, Hank Azaria ha annunciato che non avrebbe più doppiato il personaggio e ha spiegato perché credeva che abbandonare il ruolo fosse la decisione giusta. Harry Shearer, che dà la voce a molti personaggi dei Simpsons, tra cui Ned Flanders e il Dr. Hibbert, ha rivelato le sue opinioni sull’argomento in alcune recenti osservazioni.

In un’intervista con Times Radio, Shearer ha spiegato la sua opinione, dicendo: “Ho una convinzione molto semplice sulla recitazione. Il lavoro dell’attore è interpretare qualcuno che non è. Questo è il concetto, questa è la descrizione del lavoro”. Shearer ha aggiunto che il suo punto di vista non era motivato da ragioni finanziarie, scherzando sul fatto che non era pagato per la voce.

Shearer ha fatto notare l’importanza della rappresentazione dietro la macchina da presa, in termini di assunzione di un gruppo inclusivo di scrittori e produttori, cosa che assicurerebbe che le storie di persone di diverse comunità trovino una giusta riflessione sullo schermo. I commenti di Shearer fanno eco alle famose osservazioni fatte da Scarlett Johansson, in cui la star di Black Widow sosteneva che avrebbe dovuto essere libera di recitare qualsiasi ruolo desiderasse, indipendentemente dalle specificità del personaggio.

Queste affermazioni riflettono un disaccordo nella comunità degli attori su quali aspetti dovrebbero essere prioritari durante il casting per un progetto. In un altro modo, riflette anche il problema di limitare l’importanza dell’inclusione da un punto di vista simbolico. Mentre la rappresentazione è un obiettivo significativo, nega la questione più immediata e urgente dell’equità economica.

