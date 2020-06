Hartley Sawyer licenziato dalla serie The Flash a seguito di commenti razzisti, omofobi e misogini

Hartley Sawyer a quanto pare non tornerà alla serie The Flash come Ralph Dibny / Elongated Man, a causa dei numerosi tweet razzisti, omofobi e misogini che ha fatto prima di unirsi alla serie CW.

“Per quanto riguarda i post di Mr. Sawyer sui social media, non tolleriamo osservazioni sprezzanti che si rivolgono a qualsiasi razza, etnia, origine nazionale, genere o orientamento sessuale”, si legge in una dichiarazione della The CW, i produttori Warner Bros. TV, Berlanti Productions e lo showrunner di Flash, Eric Wallace, citato da THR. “Tali osservazioni sono antitetiche ai nostri valori e politiche, che si sforzano e si evolvono per promuovere un ambiente sicuro, inclusivo e produttivo per la nostra forza lavoro”.

Wallace ha fatto separatamente un’ulteriore dichiarazione via Twitter, dicendo che i commenti di Sawyer “mi hanno spezzato il cuore e mi hanno fatto impazzire”, indicativi in ​​quanto rappresentano “il problema più grande nel nostro paese. Perché al momento, il nostro paese accetta e protegge ancora le continue molestie – inconsce o meno – che terrorizzano e brutalizzano i neri, che sono troppo spesso fatali. Ecco perché il nostro paese si sta rialzando e ora urla basta, e scende in piazza per attuare un cambiamento.”

My statement regarding Hartley Sawyer and THE FLASH. pic.twitter.com/hni0MxOWZU — Eric Wallace (@ewrote) June 8, 2020

Anche se ha disattivato il suo account Twitter qualche tempo fa, la lista di commenti offensivi di Hartley includevano ma non si limitava affatto a: “tutte le donne dovrebbero essere nelle fattorie sessuali” (maggio 2011), “L’unica cosa che mi impedisce di fare tweet lievemente razzisti è la consapevolezza che Al Sharpton non smetterebbe mai di lamentarsi per me” (giugno 2012), “Fuori a cena e mi sono appena esposto come razzista, NUOVAMENTE” (novembre 2014), “Tintinnio di Campane, odore di batman, le donne non dovrebbero votare “(novembre 2014) e insulti omofobi.

Sawyer, che si è unito a The Flash all’inizio della stagione 4, ha offerto le sue scuse tramite Instagram, dicendo:

“Non sono qui per trovare scuse – indipendentemente dall’intenzione, le mie parole contano e hanno conseguenze profonde. E le mie possono e hanno causato dolore e imbarazzo, insieme a sentimenti che posso solo immaginare, per i sostenitori e i fan, i miei compagni di cast, la crew, i miei colleghi e amici. Devo a tutti loro delle scuse. E devo a ciascuno di voi delle scuse. Grazie per avermi ritenuto responsabile. Voglio essere molto chiaro: questo non riflette ciò che penso o chi sono adesso. Anni fa, grazie ad amici ed esperienze che mi hanno aiutato ad aprire gli occhi, ho iniziato il mio viaggio per diventare un adulto più responsabile – in termini di ciò che dico, di ciò che faccio e oltre. Ho in gran parte tenuto il viaggio privato, e questo è un altro modo in cui ho deluso così tanti. Ho ancora molto lavoro da fare.”

