Hawkeye: Alaqua Cox elogia i co-protagonisti e la Marvel per il loro modo di essere inclusivi

La Echo di Hawkeye, interpretato da Alaqua Cox, dice che è stata accolta sul set con una serie di complimenti rivolti a lei dal co-protagonisti, al fine di farla sentire la benvenuta.

La Disney ha rilasciato ieri la terza puntata di Hawkeye, una continuazione della storia di Clint Barton dopo gli eventi di Avengers: Endgame, ed in questa puntata ha fatto la sua comparsa la villain.

Echo, o Maya Lopez, è stata introdotta alla fine dell’episodio 2 e l’episodio 3 ha mostrato il suo passato. Il pubblico la vede crescere fino a diventare la leader dei Mafiosi in Tuta, intenta a cercare Ronin dopo che il vigilante ha ucciso suo padre. La sordità di Maya è fondamentale per il suo personaggio, come mostrato durante l’episodio.

In un’intervista con la rivista D23 della Disney (tramite The Direct), Cox ha rivelato com’è stato unirsi al cast di Hawkeye. L’attrice ha parlato di quanto fosse ansiosa di essere sul set con gli altri attori, dato che questo spettacolo segna il suo primo lavoro di recitazione a livello professionale. Cox ha parlato anche dei modi in cui i suoi co-protagonisti hanno lavorato per farla sentire accolta e inclusa come attrice non udente.

“È stato un tale onore lavorare con entrambi. Penso che siano attori spettacolari, e ho imparato molto guardandoli lavorare dietro le quinte… Ricordo di aver incontrato Jeremy il mio primo giorno di lavoro sul set. Ero un relitto di nervosismo, dato che questo era il mio primo vero lavoro di recitazione. Poi mi ha fatto i complimenti in linguaggio dei segni, il che mi ha confortato. Hailee mi ha anche scritto il suo nome in quella lingua nello studio dove facevamo le nostre sessioni di allenamento per gli stunt. Ho pensato che fosse carino da parte loro impegnarsi per imparare il linguaggio dei segni per comunicare con me. Significa molto per me come persona sorda.”

Cox in seguito ha parlato dell’importanza della rappresentazione e ha lodato il modus operandi della Marvel negli ultimi tempi.

L’attrice ha affermato di essere “così grata di avere questa opportunità” di diventare un modello. Maya Lopez è solo il secondo personaggio sordo ad essere aggiunto al Marvel Cinematic Universe, il primo è il personaggio di Lauren Ridloff in Eternals, Makkari, che ha fatto il suo debutto solo un mese prima.

