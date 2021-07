Hawkeye: Clint Barton e Kate Bishop insieme nella prima immagine ufficiale

Sulla scia del successo di Loki, il prossimo spettacolo live-action del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney + è Hawkeye, e il titolo non si riferisce solo al moembro degli Avenger, Clint Barton (Jeremy Renner).

Come potete vedere nella prima immagine, Occhio di Falco porterà Clint faccia a faccia con un’arciera più giovane, interpretata da Hailee Steinfeld.

Creata originariamente da Allan Heinberg e Jim Cheung, Kate Bishop è emersa per la prima volta negli anni 2000 nelle pagine dei fumetti degli Young Avengers. Al momento delle sue prime apparizioni, Clint era morto e lei ha preso il suo posto in suo onore. Ma alla fine si è trovata a fare un team-up con Hawkeye fra il 2012 e il 2015. Quella serie a fumetti ritraeva i due Occhi di Falco di diversi generi e generazioni che si insegnavano a vicenda nozioni sulla lotta al crimine e sulla vita, oltre anche ad allevare un cane ferito che Clint ha trovato.

Praticamente da quel fumetto, i fan sono stati ansiosi di vedere Kate fare il suo debutto nel MCU. Grazie a EW possiamo quindi mostrare l’immagine che presumibilmente è estrapolata dal loro primo contro.

Proprio come Clint fa da mentore a Kate nel mondo dei supereroi, anche Renner si è preso la responsabilità di dare il benvenuto a Steinfeld nel mondo del cinema firmato Marvel Studios.

“Quello è sempre stato il mio ruolo. Al di fuori della recitazione, la stavo proteggendo e le fornivo le CliffsNotes su come ci si butta in questo tipo di cinema: schermo verde, vita da supereroe, tutte quelle cose”, dice Renner. “Volevo solo proteggerla, perché ci sono molte cose fisiche. È un’attrice meravigliosa, un essere umano meraviglioso e non vedo l’ora di vedere tutte le cose interessanti che è in grado di fare.”