Hawkeye: ecco il primo trailer della serie con Jeremy Renner ed Hailee Steinfeld

Come preannunciato in questi giorni, i Marvel Studios hanno finalmente rilasciato il primo trailer di Hawkeye, la serie con protagonista Jeremy Renner ed Hailee Steinfeld nei panni rispettivamente dell’Avengers, Occhio di Falco, e dalla fan dell’eroe, Kate Bishop, destinata a prendere il suo posto.

Sembra anche che il fumetto molto amato dai fan, che ha definito una nuova era per Occhio di Falco, avrà una grande influenza sulla serie dei Marvel Studios. Resta da vedere se stabilirà o meno una nuova era per il Marvel Cinematic Universe, ma i fan sperano che questo possa aiutare a dare il via all’assemble degli Young Avengers. Sembra infatti che la Steinfeld sia qui per rimanere, decendosi più volte entusiasta dell’opportunità di lavorare con la Marvel.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster promozionale:

Check out the all new teaser poster for Marvel Studios’ #Hawkeye, and start streaming November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/BedNeruAiM — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 13, 2021

Disney+ e Marvel Studios ti invitano in una vacanza inaspettata, rigelandoci oggi un nuovissimo teaser trailer assieme ad un poster di Hawkeye, la nuova serie ambientata nella New York City post-blip.

L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Possibile? Magari con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciere di 22 anni con il sogno di diventare un Super Eroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza del passato di Barton minaccia di far deragliare molto più dello spirito natalizio.

Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, Hawkeye comprende anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e il nuovo arrivato Alaqua Cox nei panni di Maya Lopez.

Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà esclusivamente su Disney+ il 24 novembre 2021.

