Hawkeye: Hailee Steinfeld ha detto che la fiducia verso la Marvel l’ha convinta ad essere coinvolta nel MCU

Dalla creatrice dello show Alena Smith, la serie originale di Apple TV +, Dickinson, sta per tornare con una seconda stagione e con al centro la protagonista interpretata da Hailee Steinfeld, sulla sua strada per diventare una poetessa pubblicata e la promessa di una fama che seguirà.

Ma la nostra bellissima cantante e attrice reciterà preso al fianco di Jeremy Renner anche nella serie Disney +, Hawkeye, cosa di cui si è detta davvero entusiasta in una recente intervista. Congratulandosi con l’attrice, l’intervistatore ha chiesto quanto le è stato detto dell’arco narrativo del suo personaggio prima di firmare, e con quanta fiducia l’ingaggio fosse arrivato.

“Se c’è qualcuno di cui fidarsi, è la Marvel”, ha detto Steinfeld. “Sono così onorata di far parte del MCU, e così entusiasta di poterne parlare. È da un po’ di tempo che devo mantenere il segreto, e non sono bravo in questo. È stata un’esperienza meravigliosa sviluppare questo personaggio e prendere elementi di lei dai fumetti e da ciò che sappiamo della sua storia. È semplicemente molto eccitante interpretare un personaggio, proprio come Emily, che è così amata da così tante persone.”

Ovviamente l’attrice è concentrata anche sulla sua carriera musicale, e quando firmi con un franchise come quello della Marvel sai che potresti comparire anche in altri progetti oltre la tua serie, quindi la nostra Hailee si è detta pronta a fare le due cose contemporaneamente.

“No. [La musica] non ha motivo alcuno per cui non vorrei essere coinvolta di nuovo in seguito, questo è certo. La mia musica è qualcosa che posso fare in viaggio, contemporaneamente alla mia carriera da attrice. Ovviamente rende tutto molto impegnativo, ma per fortuna è qualcosa che posso continuare a fare e ho continuato a fare, posso lavorare mentre partecipo a questi spettacoli.”