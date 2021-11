Hawkeye: Hailee Steinfeld rivela che pensava di essere una professionista del tiro con l’arco prima del suo allenamento

Hailee Steinfeld rivela che pensava di essere una professionista del tiro con l’arco prima del suo allenamento per la serie Hawkeye, dopo aver visto numerosi video di professionisti.

La Steinfeld farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Kate Bishop, una super fan dell’ex Vendicatore interpretato da Jeremy Renner, che diventerà la sua protetta pronta per assumere il ruolo di Occhio di Falco. La serie vedrà Clint Barton lavorare insieme a Bishop quando i nemici del suo passato, quando diventò Ronin, torneranno per vendicarsi.

Accanto a Renner e Steinfeld, il cast di Hawkeye include Vera Farmiga come la mamma di Kate, Fra Free come il mercenario Kazi, Tony Dalton come il primo mentore di Barton, Jack Duquesne, Linda Cardellini come la moglie di Barton, Laura, Alaqua Cox come Maya Lopez, meglio conosciuta come Echo, e Zahn McClarnon come suo padre William.

Prima della premiere della serie, Steinfeld ha parlato con Entertainment Weekly di Hawkeye e dell’unirsi al MCU. Riflettendo sul processo di addestramento circa le abilità con l’arco del suo personaggio, Steinfeld ha ricordato di aver pensato di essere una professionista del tiro con l’arco dopo aver visto molti video di professionisti in anticipo, solo per poi sentire il suo allenatore dirgli di non esser rimasto poi così impressionato.

“Avevo guardato così tanti video di attori e arcieri professionisti che lo facevano, quindi quando sono arrivata al poligono di tiro con l’arco per la prima volta, ho letteralmente preso in mano l’arco come se sapessi cosa diavolo stavo facendo, caricato la freccia e mi sentivo pronta a partire. Il mio istruttore mi ha guardato e mi ha detto: ‘Okay. Abbiamo del lavoro da fare’.”

Sebbene Steinfeld abbia continuato rivelando che alla fine delle banda erano molte di più le freccie in CGI di quelle reali, il suo entusiasmo e la sua dedizione ad imparare davvero come si tira con l’arco è comprensibile e sarà gratificante per i fan. La candidata all’Oscar non è certamente la prima artista del MCU a sottoporsi a un vero e proprio addestramento col tiro con l’arco per il loro ruolo, con lo stesso Renner ha seguito l’addestramento speciale come anche la star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Awkwafina.

Con la serie Disney+ che sembra portare un approccio più radicato al personaggio e alla storia, si può certamente sperare che Steinfeld abbia avuto l’opportunità di utilizzare frecce reali per determinate sequenze.

Mi piace: Mi piace Caricamento...