Hawkeye: i compositori parlano della serie del tono più oscuro che avevano pensato inizialmente

La serie Hawkeye dei Marvel Studios ha colpito ogni bersaglio in vista. Dall’introduzione di Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop alla reintroduzione di Vincent D’Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, la serie ha dimostrato di avere tutte le carte in regola.

Alcuni fan direbbero che si aspettavano che il personaggio ottenesse il suo progetto solista anni fa, ma alcuni direbbero che la serie Disney plus sia stata sufficiente. Hawkeye era ambientata principalmente durante il periodo natalizio e aveva un tono molto pulito, quindi sarebbe assurdo pensare che la serie avrebbe potuto essere più oscura.

Secondo una recente intervista con BTL News, i compositori della serie Christophe Beck e Michael Paraskevas hanno rivelato che la serie originariamente era molto più oscura di quella che abbiamo visto.

“…c’è stata una piccola evoluzione circa quello che sarebbe stato poi il mix della colonna sonora. All’inizio, avrebbe dovuto avere un tono più oscuro, incentrato su Occhio di Falco, la sua disperazione per gli eventi di Avengers e le cose oscure che ha vissuto in passato. Ma lo spettacolo, la storia e quindi la colonna sonora si sono evoluti in qualcosa di molto più giocoso, specialmente tra Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. E l’idea che questo sarebbe stato una specie di ‘Christmas in New York’ [da non confondere coi nostri cinepanettoni], ci ha fatto ripensare. Ogni volta che c’era l’opportunità di cospargere di magia natalizia l’atmosfera, lo facevamo. Non solo aggiungendo i grandi set sonori di cui abbiamo parlato, ma anche incorporando i classici temi natalizi in quello che era un tipo di colonna sonora più tradizionale rispetto a quella creata per i film coi supereroi Marvel.”