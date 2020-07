Hawkeye: i Marvel Studios assumono riversi registi per la serie

I Marvel Studios ha trovato diversi registi per sviluppare la serie TV Disney + Hawkeye.

Jeremy Renner si è unito al Marvel Cinematic Universe nel 2011 e ha interpretato Clint Barton, diventando uno dei sei membri originali dei Vendicatori. Nonostante sia apparso in cinque film del MCU in totale, il prossimo spettacolo Disney + sarà la prima volta che Hawkeye avrà una sua storia. Hawkeye non si concentrerà solo sulla vita di Clint dopo Avengers: Endgame, poiché Kate Bishop farà il suo debutto.

La serie Hawkeye è stata ufficialmente annunciata dai Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2019, e Jonathan Igla di Mad Men si è unito alla serie come showrunner alcuni mesi dopo. Uno degli aggiornamenti più recenti sullo stato dello spettacolo ha visto la Marvel assumere due nuovi scrittori per aiutare a lavorare sugli script. Ciò è stato fatto poco prima che i Marvel Studios dovessero chiudere tutte le loro produzioni a causa del coronavirus.

Detto questo, alcuni movimenti positivi su Hawkeye sono finalmente avvenuti. Secondo THR, la Marvel ha assunto diversi registi per lavorare ai vari episodi della serie. Amber Finlayson e Katie Ellwood, la coppia di registi Bert e Bernie, che dirigeranno “un blocco di episodi”, e anche Rhys Thomas. Recentemente Finlayson ed Ellwood hanno diretto la commedia, Troop Zero, mentre Thomas proviene dal Saturday Night Live e ha diretto John Mulaney and the Sack Lunch Bunch per Netflix.

La decisione della Marvel di assumere Bert, Bernie e Thomas a per la serie su Occhio di Falco è degna di nota per alcune ragioni diverse. Per cominciare, Hawkeye è ora il primo spettacolo MCU / Disney + ad avere più registi, dopo che Cari Skogland (The Falcon and The Winter Soldier), Matt Shakman (WandaVision) e Kate Herron (Loki) hanno diretto ogni episodio dei loro rispettivi spettacoli.

A questo punto, non si sa esattamente quanti episodi ciascuno dirigeranno, ma una stagione di sei episodi potrebbe essere divisa equamente – a condizione che anche altri registi non siano coinvolti.

