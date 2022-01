Hawkeye: il compositore di Rogers: The Musical rompe il silenzio sulla scena post-credits

Alcuni fan del Marvel Cinematic Universe sono rimasti un po’ sorpresi, se non delusi, dalla scena post-crediti di Hawkeye.

Invece di anticipare il futuro dei Marvel Studios, la scena ha mostrato una versione completa del numero “Save the City” della produzione di Broadway, Rogers: The Musical, apparsa nel primo episodio della serie. I veri compositori di Broadway Marc Shaiman e Scott Wittman, i cui crediti includono Hairspray e Charlie and the Chocolate Factory, hanno concepito la scena per i Marvel Studios.

Shaiman ha affermato in una nuova intervista che creare il musical Marvel e sperimentare la risposta dei fan è stata un’esperienza quasi “agrodolce”.

“Voglio dire, è stato davvero unico”, dice Shaiman a Inverse. “E’ un’idea che un giorno è venuta quasi come uno scherzo e poi non l’hanno lasciata andare. Continuava a venire fuori. Ma era solo per servire a quello scopo nella scena in cui Occhio di Falco si trovava a New York. Nella sceneggiatura originale che ci hanno inviato c’era molto di più. C’era un addetto stampa che lo accoglieva alla porta e si guardava intorno dicendo: ‘Dove sono tutti gli altri?’. E lei doveva dirgli: ‘Beh, sei l’unico che ha effettivamente accettato di presentarsi’. La scena era divertente anche per quello, ovvero che nessuno degli altri Vendicatori si era presentato. La parte difficile è stata scrivere una canzone che doveva essere qualcosa per cui Occhio di Falco, o le persone a cui non piacciono i musical, avrebbero alzato gli occhi al cielo. È stata dura perché abbiamo fatto bene il nostro lavoro, e questo significa che ci sono un sacco di persone che hanno reagito chiedendo cosa fosse. Capisco che ci sono molte persone che si sarebbero aspettate la classica scena post-credits, lo capisco, ed è stato difficile venire a sapere che facendo bene il nostro lavoro, abbiamo realizzato qualcosa che non è piaciuto a tutti. È stato quasi agrodolce, ma essere nel Marvel Cinematic Universe è pazzesco.”

Detto questo, Shaiman non esiterebbe a tornare. Dice a Inverse che suo marito è un fan Marvel a tutti gli effetti, se gli venisse offerto, sarebbe disposto a creare un episodio musicale Marvel completo simile a “Once More With Feeling” di Buffy l’ammazzavampiri. Dice: “Beh, certo che lo faremmo”.

In separata sede, il regista di Hawkeye Rhys Thomas ha parlato con Metro della scena iniziale della serie in cui vediamo il musical, e della fantastica reazione di Kevin Feige. Stando a Thomas, Feige ha subito apprezzato l’idea anche se gli è stato dato il tempo di fare solo quella canzone. Sembra però che quella sia bastata per avere l’approvazione di Feige.

“Dal momento in cui abbiamo iniziato a parlarne”, ha detto Thomas, “Kevin Feige si è dimostrato entusiasta nel fare qualcosa di così fuori di testa”. Anche se a quanto pare il regista si è sentito un attimo in soggezione quando ha dovuto proporre l’idea, gli sembrava troppo stupida, e secondo lui gli altri non l’avrebbero mai preso sul serio. E’ qui che entra in gioco il sostegno di Kevin Feige:

“Ho subito cercato di fare marcia indietro perché mi sono reso conto che avevo detto avrei realizzato un musical su Steve Rogers, senza la minima di idea di cosa questo significasse per il MCU. La cosa mi ha immediatamente terrorizzato, ma in tutto questo Kevin ha insistito dicendo: ‘No, lo faremo’, aggiungendo poi anche: ‘È stata una tua idea, non puoi tirarti indietro’.”

Qui sotto potete vedere la scena:

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...