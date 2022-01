Hawkeye: Kate sostiene la sua idea di “freccia boomerang” in una scena eliminata

In una scena eliminata da Hawkeye, Clint Barton affronta la sua fama di Vendicatore e Kate Bishop spinge per la sua idea della freccia Boomerang nell’acquistare rifornimenti.

La serie Disney+ del 2021 ha visto Jeremy Renner riprendere il ruolo di Clint Barton, mentre Hailee Steinfeld ha interpretato l’eroina Kate Bishop. Renner e Steinfeld recitano al fianco di Alaqua Cox, Vincent D’Onofrio, Linda Cardellini, Fra Fee, Florence Pugh, Tony Dalton e Vera Farmiga.

Incontrando l’eroe che le ha salvato la vita durante la Battaglia di New York, Kate viene presa sotto l’ala protettica di Clint mentre indaga sull’interesse dei Mafiosi in Tuta per un oggetto recuperato dal complesso dei Vendicatori distrutto. Nel processo, Kate interroga Clint su molti aspetti della sua vita da supereroe, dalla sua percezione pubblica, al suo costume e alle sue frecce. In uno scambio, Kate suggerisce a Clint di sviluppare una freccia boomerang che può tornare da lui quando viene lanciata, un cenno alla serie Hawkeye di Matt Fraction che è servita da ispirazione per la serie Disney+.

Sebbene Clint respinga la sua idea, una scena cancellata appena rivelata mostra Kate perorare la propria idea.

La scena eliminata condivisa dall’account fan “Best of Hawkeye” su Twitter, Clint e Kate visitano un negozio di abbigliamento sportivo per acquistare forniture per nuove frecce. Parlando con il cassiere, Clint è ancora una volta costretto a fare i conti con la sua fama di Avengers, poiché il dipendente lo riconosce e si eccita. Clint fa del suo meglio per stare al passo con l’impiegato e chiedere le frecce, mentre Kate fa del suo meglio per presentarsi come la sua partner.

Quando finalmente Clint chiede delle frecce, Kate chiede rapidamente un boomerang, rivolgendosi a Clint per dirgli che non avrebbe rinunciato alla sua idea.

Potete dare un’occhiata alla scena qui di seguito:

In un’altra scena eliminata dalla serie vediamo anche qualcosa in più circa la vita personale di Clint Barton. Sin dal suo debutto in Thor, i dettagli della sua vita sono stati scarsi, infatti anche la rivelazione circa la sua famiglia non sarebbe mai dovuta arrivare.

La scena tagliata inizia con Clint Barton e la sua giovane madre a un carnevale, dove si vede il futuro supereroe borseggiare gli avventori della fiera. Lui e sua madre si ritrovano quindi al tiro alle anatre, dove Barton vince naturalmente il premio più grande, rivelando che è sempre stato un grande tiratore.

Passa un po’ di tempo e troviamo la coppia madre-figlio in macchina, dove chiede a sua madre cosa faranno se vengono beccati, accennando ai precedenti borseggiatori. Lì, sua madre lo porta alla conclusione che va bene “fare cose cattive a persone cattive”. Si può immaginare come questa scuola di pensiero abbia influenzato direttamente la carriera militare di Clint Barton nello SHIELD e il suo periodo come Ronin.

