Hawkeye: l’arrivo del materiale dal set ha svelato i villain della serie Disney +?

Le riprese di Hawkeye, una delle serie Marvel di Disney +, sono attualmente in corso, con le star della serie Jeremy Renner e Hailee Steinfeld attualmente sul set per filmare un confronto epico con i cattivi.

Un nuovissimo video sul set mostra i due attori che si scontrano con la Tracksuit Mafia, o Trucksuit Dracula, molto amata dai fan, che ha svolto un ruolo chiave contro i tentativi degli Occhi di Falco di difendere il loro quartiere. In questo ultimo closer-look, sembra esserci un intenso stunt con un veicolo, con la Tracksuit Mafia sul cofano di un’auto mentre il Team Hawkeye tenta di scappare.

Potete vedere il video nel post qui sotto:

E qui sotto potete vedere alcune immagini:

Well, here are the bad guys that Kate Bishop and Clint Barton will be shooting at in the show.#Hawkeye #Marvel #Disneyplus pic.twitter.com/S51Hz2EdEK — XRealm Matthews (@CreamOrScream) February 21, 2021

Hailee Steinfeld & Jeremy Renner spend their Saturday afternoon filming "Hawkeye" in Atlanta: https://t.co/7TeSfYMiT9 — JustJared.com (@JustJared) February 21, 2021

Sembra che il fumetto molto amato dai fan, che ha definito una nuova era per Occhio di Falco, avrà una grande influenza sulla serie dei Marvel Studios. Resta da vedere se stabilirà o meno una nuova era per il Marvel Cinematic Universe, ma i fan sperano che questo possa aiutare a dare il via all’assemble degli Young Avengers. Sembra infatti che la Steinfeld sia qui per rimanere, decendosi più volte entusiasta dell’opportunità di lavorare con la Marvel.

Nella serie, oltre ovviamente Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, vedremo Florence Pugh riprendere il ruolo di Yelena Belova, da Black Widow, la letale sorella di Natasha Romanoff; Vera Farmiga invece la vedremo nel ruolo di Eleanor, la madre di Kate. Alaqua Cox vestirà i panni di Maya Lopez alias Echo, una nativa americana sorda con la capacità di copiare perfettamente i movimenti di altre persone. Infine, Tony Dalton sarà Jack Duquesne, che secondo speculazioni dovrebbe essere una reintepratzione di Swordsman, il mentore di Occhio di Falco, e Fra Fee vestirà i panni di un personaggio noto come Kazi, probabile diminuitivo di Kazimierz Kazimierczak, il ‘Clown cattivo’.

La serie è diretta da Bert and Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (John Mulaney & The Sack Lunch Bunch), e vede tra gli autori Katie Mathewson e Tanner Bean.

