Hawkeye: le riprese della serie inizieranno questa settimana a New York

Ancora devono arrivare le serie tv dedicate al Marvel Cinematic Universe sulla piattaforma di Disney+, ma le varie produzioni continuano ad andare avanti per renderle pronte il prima possibile (nonostante i già rinvii causati dal Coronavirus).

È infatti recente la notizia che in quel di New York (ovviamente) inizieranno questa settimana, per la precisione mercoledì 2 dicembre, le riprese per la serie con protagonista Occhio di falco, interpretato sempre da Jeremy Renner, che sarà affiancato dal personaggio di Kate Bishop, interpretato da Hailee Steinfeld, attualmente nota come Hawkeye.

A riportare ciò è il giornalista Chris Welch con una foto su Twitter che mostra un avviso per gli abitanti di Brooklyn (quartiere di New York nel quale si svolgeranno le riprese della serie) avvisandoli dell’inizio della produzione e svelando anche il titolo di lavorazione: Anchor Point.

Ora che le riprese inizieranno, e con set all’aperto probabilmente, potremo dare una sbirciatina per scoprire qualche dettaglio in più sulla serie?

Qui la foto postata da Welch su Twitter.

Disney+ Hawkeye show gonna be doing some filming in downtown Brooklyn next week. pic.twitter.com/J2bWdr9TQ4 — Chris Welch (@chriswelch) November 26, 2020

Hawkeye è una serie targata Disney / Marvel Studios, creata e scritta da Jonathan Igla e con Trinh Tran, Kevin Feige e lo stesso Igla come produttori esecutivi.

Nel cast Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco) e Hailee Steinfeld (Kate Bishop).

La prima stagione sarà composta da otto episodi e arriverà su Disney+ nel 2021.

