Hawkeye: spiegato il significato dal gufo visto nel finale di stagione della serie Marvel Studios

La serie Hawkeye è finita da poco, e con la sua scrittura davvero solidissa, i personaggi ben scritti e tutto il prodotto che mantiene un’atmosfera divertente e leggera, si è dimostrata fra i migliori prodotti televisivi creati dai Marvel Studios.

La serie è finita, anche se in molti sperano in una seconda stagione, e la storyline si è chiusa perfettamente con anche qualche ritorno degno di nota, c’è comunque però ancora una domanda senza risposta.

Nel finale di stagione dello show, Clint Barton (Jeremy Renner) si ritrova intrappolato nell’iconico albero di Natale al Rockefeller Center. In poco tempo, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) riesce ad abbatterlo, ma non prima che l’Avengers faccia amicizia con un gufo che si è stabilito all’interno dell’albero.

A quanto pare, il gufo è stato un divertente easter egg ad un evento accaduto nel mondo reale al 30 Rock l’anno scorso. Come alcuni hanno iniziato a sottolineare online, c’era un gufo nascosto nell’albero quando i taglialegna lo hanno abbattuto e trasportato in città per le festività natalizie del 2020. Rocky, come lo chiamavano, è stato rapidamente trovato e rimesso di nuovo in libertà dopo un breve periodo di riabilitazione.

La crew dietro Hawkeye ovviamente conosceva la storia, ed hanno deciso di inserire la stessa identica specie di gufo nella serie.

Rewatched the #Hawkeye finale with my veterinarian dad, and all he could talk about was how great the owl was.

He was especially hyped that “they got the species right!!” (It’s a saw-whet owl, same as the actual owl who stowed away in the Rockefeller tree last year.) pic.twitter.com/j3sADCtFYC

