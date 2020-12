Hawkeye: un video leak mostrerebbe Jeremy Renner ed Hailee Steinfeld sul set

Nonostante smentite e rumor non confermati, pare che del materiale dal set della serie Hawkeye di Disney + potrebbero aver mostrato la bella Hailee Steinfeld sul set.

Grazie ad una foto dal set di Hawkeye sembrava effettivamente che l’attrice fosse stata scorta sul set, e ora pare che il video sottostante mostri proprio la cantante e attrice nei panni di Kate Bishop.

Un video dalla metropolitana ambientato a Brooklyn, girato dal fan Edward Baker, mostrerebbe il Clint Barton di Jeremy Renner e la Kate Bishop di Steinfeld, con il cane Lucky, che corrono giù per le scale e attraverso la metropolitana. Il fan pare aver confermato che l’attrice nel video è proprio la Steinfeld.

Si diceva che Steinfeld fosse in trattative per il ruolo di Bishop, che dovrebbe fungere da volto di Disney Plus per i prossimi anni, nel settembre dello scorso anno. Da allora sono circolate voci sul perché non fosse stata confermata e se i Marvel Studios fossero andati in un’altra direzione. Il suo contratto con Apple TV sembrava essere un punto critico, ma ora sembra che il ritardo correlato al COVID nella produzione di Hawkeye potrebbe aver spianato quella strada.

