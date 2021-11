Hawkeye: una nuova clip mostra una scena di battaglia con la Tracksuit Mafia

Una nuova clip da Hawkeye mostra una scena di battaglia in cui Clint e Kate si confrontano con la Tracksuit Mafia.

La quarta serie live-action che si svolgerà all’interno del Marvel Cinematic Universe vedrà il Clint Barton/Hawkeye di Jeremy Renner essere al centro di un’avventura da solista. Tuttavia, non sarà del tutto solo, poiché la serie introduce la Kate Bishop di Hailee Steinfeld, una giovane super fan di Occhio di Falco pronta a ereditare l’arco dell’arciere grazie alle sue stesse abilità.

Creato da Johnathan Igla, Occhio di Falco è fortemente ispirato da Matt Fraction e dal popolare fumetto di David Aja, My Life As A Weapon. Il cast dello show include anche Florence Pugh nei panni di Yelena Belova da Black Widow, Alaqua Cox come Echo, Fra Fee come The Clown, Vera Farmiga come Eleanor Bishop e Brian d’Arcy James.

Ambientato dopo Avengers: Endgame, Occhio di Falco vede Clint andare a New York per vedere un musical basato su Capitan America con la sua famiglia. Sfortunatamente, viene distratto dalla sua precedente identità di Ronin, abbracciata da Kate. Oltre all’ambientazione e ai protagonisti, la serie includerà anche la perdita dell’udito di Clint, Lucky the Pizza Dog, Kazimierz “Kazi” Kazimierczak/The Clown e la Tracksuit Draculas/Tracksuit Mafia dal fumetto di Fraction e Aja.

Nei precedenti trailer di Occhio di Falco, la banda è stata mostrata lanciare una bottiglia molotov a Clint, solo per vederlo mentre l’afferra e la rilancia ai suoi aggressori, ma per il resto gli spettatori non hanno visto molto altro del gruppo. Ora possiamo vedere di più del gruppo grazie ad una nuova clip di Hawkeye pubblicata online.

La clip vede Clint e Kate in un magazzino con la Tracksuit Mafia che lancia loro bottiglie molotov dall’esterno. In questa clip estesa, il pubblico può vedere le conseguenze del combattimento infuocato, poiché il magazzino in cui la coppia si sta rifugiando inizia a essere consumato dalle fiamme.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

