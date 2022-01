Hawkeye: una serie di screenshot dai contenuti extra svelano alcune scene eliminate

Hawkeye ha concluso quello che è stato un anno ricco per il MCU, mettendo per la prima volta sotto i riflettori il Clint Barton di Jeremy Renner e introducendo anche un’ampia selezione di nuovi personaggi nel franchise. Due dei volti nuovi sonostati il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio, noto anche come Kingpin, e la Maya Lopez di Alaqua Cox, personaggi che si sono opposti a Clint per la maggior parte dello spettacolo.

La serie ha mostrato agli spettatori che Maya e Fisk hanno avuto una lunga relazione che risale a quando era ancora una bambina. Il terzo episodio dello spettacolo si è aperto con scene di una giovane Maya, una delle quali la vedeva essere prelevata da una lezione di karate da qualcuno che chiamava “Zio”, che si scopre essere Fisk.

Maya ha continuato a lavorare per Fisk nel corso degli anni e alla fine è diventata la leader della Tracksuit Mafia. La banda prende continuamente di mira Clint durante lo spettacolo perché il padre di Maya è stato ucciso da Ronin, uno spietato vigilante con cui crede che Clint abbia legami.

Clint rivela a Maya nell’episodio 5 che era lui ad aver operato sotto lo psudonimo di Ronin, e poi le ha detto che Fisk aveva contribuito a pianificare la morte di suo padre. Ciò ha portato Maya a rivoltarsi contro Fisk e, nel finale della serie, lo ha affrontato e apparentemente gli ha sparato fuori schermo.

È emersa una recente fuga di notizie con foto di scene eliminate durante lo spettacolo, ed in alcune di esse vediamo Maya e suo “zio” Kingpin assieme.

L’utente Reddit u/anilsoi11 ha condiviso una serie di immagini da Disney + HotStar di scene tagliate da Hawkeye. Le clip da cui provengono queste immagini non sono ancora state rilasciate ufficialmente su Disney+.

L’ultima immagine proviene dalla stessa scena dell’episodio 3 in cui a Maya viene detto da suo padre che suo “zio” la verrà a prendere durante la sua lezione di karate. Nello spettacolo, i fan vedono Maya guardare verso un personaggio fuori schermo, e vengono stuzzicati circa la sua identità vedendo solo la mano che si allunga e le pizzica la guancia. Secondo la fonte, la scena eliminata mostra Fisk che cammina all’interno dell’edificio e informa Maya che suo padre è impegnato, quindi le dice che la porterà fuori per un gelato prima che tornino a casa.

L’immagine precedente che è stata condivisa sembra provenire dal finale della serie, e mostra Maya nel mezzo di Times Square accanto alla sua moto distrutta mentre fissa di fronte a lei con il casco in mano. Clint si rivela essere la persona che sta guardando, poiché è stata pubblicata anche un’altra foto di questa scena.

I contenuti extra di Hawkeye saranno ufficialmente rilasciati presto su Disney +, e quindi i fan potranno vedere le scene complete da cui provengono queste immagini. Recentemente sono stati pubblicati anche altri due screenshot su Reddit, con un giovane Clint Barton assieme a sua madre.

Il più grande risultato di queste scene eliminate è il debutto di Kingpin. Nella serie, dove è stato menzionato discretamente attraverso dialoghi tra personaggi in più episodi, con Clint che si riferiva a lui come “il ragazzo grosso” e il padre di Maya le diceva che suo “zio” l’avrebbe presa sotto la sua ala. Tuttavia, non è stato effettivamente visto fino alla fine dell’episodio 5, quando la Kate Bishop di Hailee Steinfeld ha ricevuto una sua foto della Yelena Belova di Florence Pugh.

Se la scena eliminata in cui Fisk interagisce con una giovane Maya fosse rimasta parte del montaggio finale, avrebbe significato che molto probabilmente sarebbe stato introdotto nell’episodio 3. Si può dire con certezza che vederlo così presto sarebbe stato uno shock per gli spettatori, ma tenerlo fuori dallo schermo fino alla fine dello spettacolo ha permesso all’attesa di fare il proprio gioco.

