Hayden Christensen è felice dell’ondata di positività arrivata nel tempo per la trilogia prequel di Star Wars

Il tempo non si limita a curare le ferite, ma può cambiare completamente le prospettive delle persone, dimostrando come la verità popolare è molto diversa da quella oggettiva.

In nessun luogo ciò è stato più evidente che nell’industria dell’intrattenimento. Mentre gli anni 2000 hanno lasciato spazio ai 2010, e ora ai 2020, l’ascesa e la continuazione di grandi universi in franchise ha portato alcuni interessanti cambiamenti di punto di vista. Ebbene, una delle uscite in franchising più controverse degli anni 2000 (e tecnicamente del 1999) sono stati i prequels di Star Wars.

Per molto tempo dopo la sua uscita, la trilogia prequel di Star Wars è stata ridicolizzata come un significativo downgrade dalla trilogia originale di Star Wars di George Lucas, tuttavia, il gruppo di ragazzi che è andato a vedere quei prequel di Star Wars ora ha raggiunto l’età adulta; come la generazione prima di loro, e vivere l’esperienza di Star Wars in una fase così formativa della vita ha lasciato un segno indelebile nella concezione della magia del cinema.

Nessuno è più felice di questa inversione di tendenza più di Hayden Christensen, star di quei tre film che compongono la trilogia prequel.

Christensen ha fatto ritorno a Star Wars grazie al suo ruolo nella prossima serie su Obi-Wan Kenobi. Dopo aver interpretato Anakin Skywalker nei prequel, Christensen esplorerà il lato oscuro del personaggio (letteralmente) nella serie Obi-Wan Kenobi di Disney+, dove indosserà l’armatura di Darth Vader per di fianco a Ewan McGregor.

Durante un’intervista con Total Film Magazine (via CB), Hayden Christensen ha fatto notare che i fan sono entusiasti di vederlo tornare sullo schermo, e non solo per il ruolo di Darth Vader. È stato allora che Christensen ha voluto gridare al mondo tutto l’amore che ha ricevuto dai fan negli anni trascorsi dall’uscita dei prequel di Star Wars.

“È stata un’esperienza molto gratificante in questo senso, ed è stato davvero bello vedere questa ondata di positività sui film prequel. Poter vedere quell’espressione di soddisfazione che si manifesta è stato davvero bello.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...