Hayley Atwell condivide un messaggio sincero sulla rappresentazione in seno alla Marvel

Dopo tre serie live-action di successo su Disney +, i Marvel Studios si stanno avventurando ancora una volta in un nuovo territorio con la sua nuova serie “What If…?”.

Non solo “What If…?” è la prima serie animata dei Marvel Studios, ma la sua stessa premessa capovolge il MCU cambiando i dettagli chiave delle storie che i fan conoscono per vedere come si svolgono. Una di quelle trame alternative vede Peggy Carter prendere il siero del super-soldato invece di Steve Rogers, che diventa Capitan Carter invece di Capitan America. In effetti, la Marvel ha confermato che questa Peggy Carter servirà da forza trainante e un personaggio che la serie rivisita nelle sue stagioni future.

Hayley Atwell, che ha interpretato Peggy Carter sin da Captain America: Il primo vendicatore del 2011, è tornata a doppiare il suo personaggio per “What If…?”, e vicini ormai al rilascio della serie, ha avuto alcuni pensieri da condividere.

Sul suo Instagram, Hayley Atwell ha condiviso un poster di “What If…?”, con Peggy Carter come Captain Carter, dicendo che questa versione di Peg sta “innalzando gli standard per la rappresentazione femminile in questo genere”.

“Eccola… la nostra Peg in una posizione di maggiore visibilità e potere; pronta ad innalzare gli standard per la rappresentazione femminile in questo genere. Amo la mia famiglia Marvel e la loro visione espansiva. Guardate Peggy Carter e Steve Rogers in un modo completamente nuovo questo Mercoledì, quando il primo episodio di What If dei Marvel Studios arriverà su Disney Plus.”

Qui sotto il post:

