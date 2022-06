HBO avrebbe in sviluppo uno spin-off sequel de Il Trono di Spade con Jon Snow

HBO tratta Il Trono di Spade come l’oca dalle uova d’oro che è.

Secondo The Hollywood Reporter, la rete via cavo premium sta sviluppando una nuova serie sequel incentrata sul personaggio Jon Snow. Kit Harington è incaricato di riprendere il ruolo, che ha interpretato per otto stagioni nella popolarissima serie fantasy, basata sui romanzi di George RR Martin.

Lo spettacolo sequel significa che ora ci sono almeno sette spin-off de Il Trono di Spade in varie fasi di sviluppo presso HBO e HBO Max. House of the Dragon, la serie prequel che racconta gli eventi che hanno portato alla guerra civile dei Targaryen, sarà la prima a uscire, con la data di uscita fissata per il 21 agosto.

Altri spettacoli in sviluppo includono Ten Thousand Ships con la showrunner Amanda Segel, The Sea Snake dello showrunner Bruno Heller e The Tales of Dunk and Egg dello showrunner Steve Conrad. Sono in lavorazione anche tre serie animate, mentre un prequel live-action era in lavorazione ma gli è stato negato l’ordine di serie dopo che il pilota è stato girato.

Jon Snow è rimasto un personaggio amato dai fan per tutta la durata della serie. Nel finale della settima stagione è stato rivelato che il suo vero nome è Aegon Targaryen, il che lo ha reso uno dei legittimi eredi al Trono di Spade. Ma il finale della serie mostrava Jon Snow che si lasciava alle spalle la sua vecchia vita al Castello Nero, e successivamente viaggiava oltre la Barriera con i suoi compagni bruti.

