HBO ha rinnovato The Last of Us per una seconda stagione

HBO ha rinnovato The Last of Us per una seconda stagione più velocemente di quanto possa diffondersi un fungo mortale.

Il cabler premium ha ordinato una seconda stagione della versione seriale dell’omonimo videogioco per PlayStation dopo che sono stati trasmessi solo due episodi, con il terzo che andrà in onda questa domenica.

“Sono onorato e francamente sopraffatto dal fatto che così tante persone si siano sintonizzate e abbiano apprezzato la nostra rivisitazione del viaggio di Joel ed Ellie. La collaborazione con Craig Mazin, il nostro incredibile cast e troupe e HBO ha superato le mie già alte aspettative”, ha dichiarato il produttore esecutivo Neil Druckmann. “Ora abbiamo il piacere assoluto di poterlo fare di nuovo con una seconda stagione! A nome di tutti in Naughty Dog e PlayStation, grazie!”

La mossa di rinnovare la serie non sorprende, poiché è stata un successo sia di critica che di pubblico. Oltre alle ottime recensioni, l’episodio due ha raggiunto 5,7 milioni di spettatori su HBO e HBO Max negli Stati Uniti domenica scorsa. Ciò rappresenta un salto del 22% rispetto ai 4,7 milioni che si sono sintonizzati per il primo episodio, segnando la più grande crescita del pubblico della seconda settimana per qualsiasi serie drammatica HBO nella storia della rete.

Inoltre, HBO ora afferma che l’episodio uno ha raggiunto 22 milioni di spettatori a livello nazionale da quando ha debuttato il 15 gennaio.

“Sono così grato a Neil Druckmann e HBO per la nostra partnership, e sono ancora più grato ai milioni di persone che si sono unite a noi in questo viaggio”, ha dichiarato il produttore esecutivo e showrunner Craig Mazin. “Il pubblico ci ha dato la possibilità di continuare e, in quanto fan dei personaggi e del mondo creato da Neil e Naughty Dog, non potrei essere più pronto a rituffarmi.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...