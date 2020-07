HBO Max e Matt Reeves svilupperanno una serie precedural cop ambientata a Gotham City e collegata a The Batman

HBO Max e Matt Reeves, il regista dietro il nuovo film di Batman, pare si stiano unendo per sviluppare una serie precedural cop ambientata nelle strade infestate dal crimine della città natale del Crociato Incappucciato, Gotham City.

Terence Winter, che ha creato il crime drama sul proibizionismo Boardwalk Empire e The Sopranos, scriverà e produrrà la serie esecutivamente, che arriverà con un ordine in serie da parte di HBO Max. Anche il produttore di Batman, Dylan Clark, e la Warner Bros. Television sono coinvolti.

La serie non ha ancora un titolo, anche se alcuni lo hanno chiamato Gotham Central, richiamando il fumetto procedural cop degli scrittori Ed Brubaker e Greg Rucka. Ad ogni modo, si tratterebbe di investigatori della polizia che lavorano all’ombra di un vigilante molto simile a un pipistrello. Secondo le info arrivate da THR, lo spettacolo opererà nello stesso universo della storia del film di Reeves, The Batman, che vede come protagonista Robert Pattinson nel ruolo del vigilante. Presenterà anche Jeffrey Wright nel ruolo di detective o commissario di polizia James Gordon.

HBO Max afferma che la serie sarà “ambientata nel mondo che Reeves sta creando col film di Batman e si baserà sullo stile del film e sulla sua analisi della corruzione a Gotham City, lanciando infine un nuovo universo Batman su più piattaforme. La serie fornisce un’opportunità senza precedenti per estendere il mondo stabilito nel film ed esplorare ulteriormente la miriade di personaggi avvincenti e complessi di Gotham”.

Non è chiaro se Wright e Pattinson appariranno nello show. Non sono stati fatti casting in questa fase iniziale, stando alle fonti.

“Questa è un’opportunità straordinaria, non solo per espandere la visione del mondo che sto creando per il film, ma per esplorarlo nel tipo di profondità e dettaglio che solo un formato longform può permettersi”, ha dichiarato Reeves in una nota. “E lavorare con l’incredibilmente talentuoso Terence Winter, che ha scritto in modo così penetrante e potente i mondi della criminalità e della corruzione, è un sogno assoluto che si avvera.”

A proposito del progetto, Kevin Reilly, Chief Content Officer di HBO Max, ha detto:

“La nostra collaborazione con Warner Bros. e DC ci consente di elaborare e far crescere le connessioni dei fan attraverso questi potenti marchi per gli anni a venire. Questo è Batman come la maggior parte del pubblico non l’ha mai visto prima e sappiamo che i fan vorranno passare più tempo in questo nuovo mondo ispirato al film.”

