HBO Max ha in sviluppo una serie live-action ambientata nel mondo Harry Potter?

HBO Max sta lavorando un po’ di magia per riportare sullo schermo Harry Potter. Secondo quanto riferito, una serie TV ambientata nel mondo del franchise di Harry Potter è in fase di sviluppo iniziale in seno ad HBO Max, con WarnerMedia che sta attualmente parlando con potenziali sceneggiatori per approfondire l’argomento di una serie HBO Max ambientata nel mondo magico.

The Hollywood Reporter ha dato la notizia che HBO Max sta sviluppando una serie TV su Harry Potter live-action per lo streamer, con “molteplici conversazioni con potenziali scrittori che esplorano varie idee“.

Non è ancora confermato se la serie sia un semplice adattamento dei sette libri, o uno spin-off che esplora l’ennesimo angolo del mondo magico. Nemmeno uno sceneggiatore o un attore è accreditato per partecipare al progetto, poiché le conversazioni sono ancora “nelle fasi iniziali“, con HBO Max e Warner Bros. che affermano che “non ci sono serie di Harry Potter in sviluppo presso lo studio o sulla piattaforma di streaming” in una dichiarazione a THR.

Considerando la strategia della Warner Bros. di espandere i suoi franchise attraverso spin-off su HBO Max, non sorprende che un progetto di Harry Potter sia in sviluppo. WarnerMedia ha lavorato duramente per creare buzz per i contenuti originali, con revival di mega hit come Friends, Sex and the City, spin-off di Game of Thrones e altro ancora. E Harry Potter rimane una delle IP più preziose della Warner.

HBO Max è stato lanciato con un banner appariscente che pubblicizza tutti gli otto film di Harry Potter (prima di perdere successivamente i diritti di streaming), e ci sono voci che parlano di questo prpgetto televisivo come una priorità.

