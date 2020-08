HBO Max smentisce il rumor sulla data di uscita della Snyder Cut

L’eccitazione per il rilascio della Snyder Cut di Justice League è ai massimi storici, anche se non sarà presentato in anteprima su HBO Max tanto presto.

Dopo il brusio creato al DC FanDome questo fine settimana, in cui ai fan è stato mostrato il primo trailer ufficiale per la miniserie in 4 parti in uscita nel 2021, c’è stato un sacco di buzz sul progetto, e principalmente un rumor circa la data di rilascio in base a una “scheda ufficiale” che ha indicato settembre 2021 come il periodo d’uscita del film. Ma ora DC e Warner Bros. ha messo in chiaro che erano solo voci.

Lo studio ha confermato che i materiali per la stampa di Justice League sono stati erroneamente rilasciati con la data di uscita di settembre 2021, ma in questo momento la posizione ufficiale dell’azienda è che il film diviso in 4 episodi di Zack Snyder non ha ancora una data fissata sul calendario.

Ci vorrà un po’ di tempo prima che i fan possano finalmente vedere Justice League come intendeva Snyder, ma comunque è stato donato il primo assaggio della sua visione insieme al primo sguardo al costume nero di Superman.

C’è ancora molto lavoro da fare prima che la Justice League di Snyder sia pronta per il rilascio su HBO Max, infatti il regista ha confermato che devono fare del lavoro di post-produzione per il nuovo costume di Superman.

