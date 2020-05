HBO Max ufficializza il nome DC Extended Universe per il franchise DC Films

DC Extended Universe è ora il nome ufficiale del franchise di supereroi DC della di Warner Bros..

Iniziato nel 2013 con Man of Steel di Zack Snyder, la saga cinematografica ha avuto un inizio tumultuoso con diverse controversie che hanno afflitto i suoi film precedenti. Le cose ora stanno migliorando, tuttavia, con una serie completa di progetti in arrivo nei prossimi anni.

Annunciato nel 2018, HBO Max è il più recente player nel settore delle piattaforme di streaming competitive. Il servizio in abbonamento è ora attivo, con contenuti di TNT, TBS, Adult Swim, tra gli altri, garantendo una libreria contenuti più che sufficienti per attirare più clienti. Tutto sommato, WarnerMedia ha rivelato che HBO Max offre 10.000 ore di contenuti, tra cui oltre 2.000 film. Una delle sue principali attrattive è la biblioteca di film DC facilmente disponibili nel servizio che include la serie di film del franchise di supereroi di Warner Bros. in sviluppo.

Con film come Wonder Woman, Justice League e Suicide Squad ora disponibili per lo streaming su HBO Max arriva la conferma che il franchise è ora ufficialmente chiamato “DC Extended Universe”. Come si vede nell’interfaccia della piattaforma, la raccolta di film viene ora chiamata come tale. Guarda lo screen qui sotto fatto da ScreenRant:

Questo potrebbe essere fonte di confusione per alcuni dal momento che le persone si sono riferite al franchise come DC Extended Universe (o DCEU) per anni.

Vale la pena notare che questo non è mai stato il titolo ufficiale della serie di film fino a quando questo non è stato confermato recentemente tramite HBO Max. In effetti, il nome non fu nemmeno coniato dalla Warner Bros., poiché la gente in studio non lo usava per riferirsi alla suddetta lista di film. Invece, il termine deriva da un rapporto di EW nel 2015 poco prima di Batman V Superman: Dawn of Justice, durante il grande evento del Comic-Con di San Diego. Lo scrittore dell’articolo apparentemente ha tratto ispirazione dal moniker Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios quando ha pensato a un nome per il franchise della DC Films.

Col senno di poi, ha senso che Warner Bros. adotti semplicemente il nome DC Extended Universe invece di creare un nuovo, poiché i fan usano il termine da qualche tempo ormai. È una buona mossa di branding per non creare più confusione su come chiamare il franchise.

Con il nome DC Extended Universe ormai ufficiale, è curioso adesso vedere come e se HBO Max darà un appellativo anche ai vari film che non fanno parte del franchise, come il Joker di Todd Phillips. Rapporti precedenti avevano indicato i nomi DC Dark o DC Black, ma Warner Bros. non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito. Sarà anche curioso sapere come il prossimo progetto “Zack Snyder’s Justice League” sarà classificato sulla piattaforma di streaming.

Come i fan possono vedere nell’immagine, la cinematografica di Justice League è ancora considerata canonica nel DCEU.

