HBO ufficializza lo sviluppo della serie su Harry Potter

La tua lettera per Hogwarts è qui.

Max, nuovo nome della piattaforma HBO Max, ha ordinato la prima serie televisiva adattata dai romanzi di HarryPotter, che promette di essere un adattamento più fedele dei libri iconici.

Qui sotto l’annuncio:

Come ricorderete quando vi ho riportato la notizia, il progetto sarebbe basato direttamente sulla serie di libri di JK Rowling, piuttosto che su uno spin-off nell’universo come i film di Animali fantastici. Secondo quanto riferito, ogni stagione adatterebbe uno dei libri, suggerendo un franchise in corso che si estenderebbe per anni per lo studio.

Anche se un portavoce di HBO Max ancora non ha commentato, in base all’accordo, la Rowling manterrebbe un certo coinvolgimento creativo con la serie, anche se non servirebbe come creatrice principale o showrunner e si assicurerebbe solo che l’adattamento sia realizzato in maniera fedele. Fonti vicine alla situazione suggeriscono che i colloqui tra Warner Bros. Discovery e e la Rowling rimangono in uno stato preliminare. Lo studio sta cercando di dare forma alla serie sotto HBO Max, che ora sarà parte di Discovery+ con il nome di Max.

Warner Bros. ha pensato a lungo di realizzare una serie televisiva di Harry Potter, con rumors sul progetto che sono emersi nel gennaio del 2021, prima dell’acquisizione di WarnerMedia da parte di Discovery nel 2022. La notizia dell’accordo in via di sviluppo arriva mentre la Warner Bros. Discovery si prepara a ospitare una presentazione il 12 aprile per gli investitori e il pubblico in generale. L’evento presenterà in anteprima l’integrazione di HBO Max e Discovery +, nonché l’imminente lista di contenuti in streaming dell’azienda.

La Warner Bros. aveva precedentemente adattato ogni libro della serie Harry Potter in un film di successo, iniziando con Harry Potter e la pietra filosofale nel 2001 e concludendosi con Harry ei Doni della Morte – Parte 2 nel 2011. Gli otto i film hanno incassato più di 7,7 miliardi di dollari al botteghino globale e hanno ulteriormente reso popolare il marchio.

Anche con la serie di libri e film originali che si è conclusa da tempo, la proprietà è rimasta una forza dominante nel panorama della cultura pop, generando attrazioni nei parchi a tema, la serie di film spin-off “Animali fantastici”, una produzione di successo di Broadway in “Harry Potter e la maledizione dell’erede” e il recente videogioco di successo “Hogwarts Legacy”.

