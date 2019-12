He-Man e i Dominatori dell’Universo: Netflix annuncia lo sviluppo di una serie animata in CGI

Netflix sta andando a pieno regime con He-Man.

Oggi il servizio di streaming ha annunciato che sta collaborando con Mattel per creare una serie animata di He-Man e i Dominatori dell’Universo, una nuova serie animata in CG.

La sinossi della nuova serie recita: “Sul pianeta di Eternia, un giovane principe sperduto scopre i poteri di Grayskull e si trasforma in He-Man, Dominatore dell’universo. La classica battaglia tra He-Man e il malvagio Skeletor infuria a nuovi livello e sia l’eroe che il cattivo creano nuove e potenti squadre. Una nuova generazione di eroi in lotta per il destino di tutti noi. Alla fine, chi diventerà il Dominatore dell’Universo?“.

La nuova serie sarà prodotta da Mattel Television con Adam Bonnett, Christopher Keenan e Rob David come produttori esecutivi. La serie è stata sviluppata da Rob David. Anche i vincitori degli Emmy Jeff Matsuda e Susan Corbin figurano fra i produttori. Bryan Q Miller sarà l’editor delle storie.

Qui sotto potete vedere il poster promozionale d’annuncio:

L’originale He-Man e i dominatori dell’universo (He-Man and the Masters of the Universe) è una serie televisiva di animazione statunitense prodotta nel 1983 dalla Filmation, a supporto della linea di giocattoli Action figure della Mattel: “Masters of the Universe”.

È composta da due stagioni di 65 episodi cadauna. Questa serie animata ebbe un grande successo ed è oggi considerata un pilastro della animazione anni ottanta. Il protagonista di questa serie animata, basata su di un’impostazione “fantasy eroico”, è He-Man, “l’uomo più forte dell’universo”, dedito a proteggere Eternia e Grayskull dalle mire di conquista del malvagio stregone Skeletor.

A questa serie venne realizzata una prosecuzione nel 1985 con She-Ra, la principessa del potere, che però non proseguiva la trama, cambiando i personaggi principali. Il seguito vero e proprio venne realizzato nel 1990: He-Man. Infine è stata recentemente realizzata una nuova serie animata che si rifà all’originale: He-Man and the Masters of the Universe. All’epoca fumetti dedicati a questa serie animata apparvero anche nel periodico Magic Boy.

