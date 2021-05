Heels: Stephen Amell e Alexander Ludwig nel trailer del dramma di Starz sul wrestling

È fratello contro fratello nel primo teaser trailer di Heels del network Starz.

Creato da Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Heels è un dramma con al centro il wrestling di una piccola città che racconta una storia sui due fratelli in guerra. “Una storia vecchia come il tempo”, come dice Chris Bauer nel trailer.

Qui sotto il trailer:

La star di Arrow, Stephen Amell, e il figlio di Ragnar, Alexander Ludwig, interpretano rispettivamente Jack e Ace Spade, fratelli che sognano di diventare lottatori professionisti, ma non possono tener testa ed affrontare il problema di come guidare la compagnia di wrestling della famiglia dopo la morte del padre. La loro rivalità simile a Caino e Abele vive anche sul ring dove Jack gioca il “heel”, alias il cattivo degli incontri di wrestling, ed Ace è “the face”, cioè l’eroe.

“Sei un quarterback scaduto che non poteva giocare al college. Sono un venditore di tosaerba. Non è abbastanza per me”, dice severamente Jack, il fratello maggiore, ad Ace nel trailer. “Siamo lottatori. È quello che siamo.”

Heels vede anche Alison Luff (New Amsterdam) nel ruolo della moglie di Jack, Staci; Mary McCormack (The West Wing) nel ruolo del partner in affari di Jack, Willie Day; Kelli Berglund (The Goldbergs) nel ruolo del cameriere e amante di Ace, Crystal Tyler; Allen Maldonado (The Last OG) nei panni del campione di wrestler Rooster Robbins; James Harrison nel ruolo del lottatore operaio, Apocalypse; e Bauer nei panni di Wild Bill Hancock, un ex wrestler diventato reclutatore.

Lo showrunner Mike O’Malley (Survivor’s Remorse, Glee) apparirà sullo schermo come il proprietario di una campagna promozionale di wrestling con sede in Florida che si scontra con Jack.

