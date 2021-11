Hela originariamente doveva essere il cattivo di Thor: The Dark World la posto di Malekith

Hela originariamente doveva essere il cattivo di Thor: The Dark World prima che la Marvel Entertainment annullasse la decisione a favore di Malekith.

Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok sono pensati in termini molto diversi, con il primo spesso considerato uno dei film più deboli del Marvel Cinematic Universe e il secondo come uno dei migliori della serie.

Uno dei più grandi punti a favore di Ragnarok rispetto al suo predecessore è il suo cattivo, Hela, interpretato da Cate Blanchett.

Thor: The Dark World ha avuto un processo di produzione difficile. In primo luogo, il film ha perso la regista Patty Jenkins, che è stata poi sostituita da Alan Taylor. Mads Mikkelsen era in trattative per interpretare Malekith ma ha dovuto abbandonare a causa di conflitti di programmazione con la serie televisiva Hannibal ed è stato invece sostituito da Christopher Eccleston. Dall’uscita di Thor: The Dark World, sia Taylor che Eccleston hanno reso noto il loro disprezzo per il film. Nonostante sia vitale per la Infinity Saga, è spesso visto come una mancanza dallo studio.

Malekith non era il cattivo originalmente previsto per il film, come confermato dal Kevin Feige che ha detto nel 2017 che è stata quasi scelta Hela.

Ora, in The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe di Tara Bennett e Paul Terry, il produttore Craig Kyle ribadisce che Hela era il cattivo originale nelle proposte di Don Payne per Thor: The Dark World. Tuttavia, le preoccupazioni della Marvel Entertainment per le action figure femminili hanno portato il team a utilizzare invece Malekith e gli Elfi Oscuri.

Questa è lungi dall’essere la prima volta che la Marvel Entertainment ha utilizzato la vendita di giocattoli per quanto riguarda le action figure femminili per influenzare un film del MCU. La Maya Hansen di Rebecca Hall era originariamente destinata a essere la cattiva principale di Iron Man 3, ma l’idea è stata abbandonata anche a causa della medesima paura. Il ruolo del cattivo è invece diventato Aldrich Killian. Questa logica è anche il motivo per cui Black Widow e Gamora sono state spesso escluse dal merchandise di The Avengers e Guardians of the Galaxy.

